Gehobenes Erstklasshotel mit 185 grosszügigen, modern eingerichteten und zeitgenössisch dekorierten Zimmern im Zentrum des Finanz­distrikts. Die angenehmen Zimmer der G50 Deluxe Kategorie sind 50 m² gross und mit modernsten Annehmlichkeiten ausgestattet. Das Hotel verfügt über einen Swimmingpool und ein Fitnesscenter sowie ein Restaurant mit westlicher Küche. Es liegt in Gehdistanz zum Einkaufsviertel an der Chunxi Road sowie zur nächst gelegenen Metrostation und zirka 30 Fahr­­minuten vom Flughafen entfernt.