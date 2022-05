Lassen Sie sich vom Fischerstädtchen Quy Nhon verzaubern! Die Stadt liegt im südlichen Vietnam an der Küste des Südchinesischen Meeres und gilt als Geheimtipp, der bisher vom Massentourismus verschont blieb. Dennoch hat die Stadt vieles zu bieten: An einem Tag am Meer können Sie die weissen Sandstrände und das warme Wasser geniessen. Bei einer Besichtigung der Thap Doi Towers und im Binh Dinh Museum lernen Sie mehr über die hochentwickelte Cham-Kultur aus dem elften und zwölften Jahrhundert. Quy Nhon bietet luxuriöse Unterkünfte am Strand mit gastfreundlichem Personal und lokaler wie internationaler Küche. Unsere Vietnam Spezialisten beraten Sie gerne bei der Planung Ihrer Reise nach Quy Nhon.