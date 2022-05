In Vietnam kennt eigentlich jeder Phan Thiet, denn hier wird eine ganz besondere Fischsosse hergestellt. Das „Nuoc Mam“ entsteht in gewaltigen Fässern, in denen Sardinen und Salz über ein halbes Jahr lang gären. Gäste zieht es aber nicht nach Phan Thiet wegen der Fischsosse, sondern wegen der roten Dünen, die sich zu einer der Sehenswürdigkeiten der Region entwickelt haben. Im „roten Canyon“ wurde vom Regen eine Schlucht aus den Dünen gewaschen, die jeden Gast mit einem Spiel der Farben fasziniert. Ebenso wird eine Wanderung durch diese Landschaft zu einer Überraschung, wenn urplötzlich ein Wasserfall auftaucht. Unsere Spezialisten helfen Ihnen bei der Planung Ihrer Ferien in Phan Thiet und ermöglichen Ihnen dieses herausragende Naturschauspiel.