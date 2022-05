Da Nang Reisen

Die Millionenstadt Da Nang liegt am Delta des Han-Flusses im südlichen Mittelvietnam. Sie ist berühmt für ihre Sandstrände und den Einfluss zweier Nationen: Die Stadt diente den Franzosen in der Kolonialzeit als Hafen. Heute ist der Hafen von hoher wirtschaftlicher Bedeutung für das ganze Land. Die Kolonialzeit ist architektonisch in der sehenswerten roten Kathedrale der Stadt zu erkennen. Während des Vietnamkrieges nutzten die Amerikaner Da Nang als Luftwaffenstützpunkt und Marinebasis. Zu dieser Zeit entwickelte sie sich zu einer der grössten Städte Vietnams. Die Strände und das bergige Umland laden zu spannenden Ausflügen in die Natur ein. Empfehlenswert ist insbesondere ein Besuch auf die Bà Nà Hügel mit der von steinernen Händen getragenen goldenen Brücke, die eine grandiose Aussicht auf die Marmorberge freigibt. Unsere Vietnam Spezialisten beraten Sie gerne bei der Planung Ihrer individuellen Da Nang Reise.