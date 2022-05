Weisse Strände, versteckte Buchten und viel Kultur

Sonnige Nachmittage am Strand, den weichen Sand zwischen den Zehen geniessen und die Seele baumeln lassen – das ist Urlaub. Con Dao Archipel Reisen bieten nicht nur Erholung, sondern auch Anregung. Bäume und Sträucher umgeben die Strände, Sie tauchen tief in die artenreiche Natur der Inseln an Land und im Wasser ein. Interessante Einblicke in die Kultur Vietnams und die Vergangenheit dieses schönen Landes finden Sie dagegen im Van Son Tu Tempel auf der Hauptinsel.