Ko Phi Phi Reisen

Es gibt keine bessere Werbung für Ko Phi Phi als den amerikanischen Spielfilm „The Beach“ mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Der Film zeigt eine traumhafte Kulisse mit grünen Bergen und weissen Sandstränden, die alle Teil des Nationalparks Hat Noppharat sind. Es gibt auf Ko Phi Phi keine Strassen, weshalb Longtail-Boote als einziges Verkehrsmittel dienen. Vor etwa 70 Jahren wurde die Inseln von Fischern besiedelt, deren Nachkommen heute die Touristen betreuen. Traumhafte Korallenriffe reichen bis zu 25 Meter tief und laden zum Schnorcheln ein. Am Tonsai Bay finden abends Strandpartys mit einem Feuerspektakel statt. Allerdings kommen auch Ruhesuchende, die mit einer Laterne in der Hand entlang des Strands wandern können, auf Ko Phi Phi nicht zu kurz. Unsere Spezialisten sind Ihnen bei der Planung Ihrer Reise gerne behilflich.