Manila Reisen

Das lebendige Manila ist die Hauptstadt der Philippinen. Das Bild der Metropole wird von kolonialen und asiatischen Einflüssen geprägt. In der Stadt finden Sie zahlreiche historische Bauwerke und selbstverständlich auch viele Kirchen und Märkte. Als eines der absoluten Highlights kann allerdings der Manila Baywalk bezeichnet werden: An der weitläufigen Bucht befindet sich diese Uferpromenade, welche bei Sonnenuntergang in einem ganz besonderen Glanz erstrahlt. Den Rizal-Park mit seinen bunten Wasserfontänen finden Sie ebenfalls in unmittelbarer Entfernung. Obwohl der Sonnenuntergang hier besonders schön ist, sollten Sie aufgrund der vielen Menschen diesen Ort auch tagsüber erleben, denn der Manila Baywalk immer sehr gut besucht. Natürlich bietet die Hauptstadt aber auch noch viele andere kulturelle Highlights. Lassen Sie sich zu diesem magischen Ort gerne von unseren Spezialisten beraten.