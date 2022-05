Die malaysische Insel Penang und vor allem die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörende Hauptstadt Georgetown dürfen Sie sich nicht entgehen lassen! Bummeln Sie durch die belebten Gassen und lassen Sie sich verzaubern von dem Charme der prachtvollen Kolonialbauten und den farbenprächtigen, mit feuerroten Laternen geschmückten chinesischen Tempeln. Dass Georgetown über eine lebhafte Kunstszene verfügt, erkennen Sie an der herausragenden Street-Art. Am besten besorgen Sie sich eine Karte, auf der alle wichtigen Kunstwerke vermerkt sind. Während Sie diese ablaufen, passieren Sie ganz nebenbei auch die vielen anderen wichtigen Highlights von Georgetown. Nach so viel Kulturgenuss freuen Sie sich auf Ihr exklusives Resort, das Ihnen allen Komfort bietet, den Sie sich auf Reisen nur wünschen können. Möchten Sie mehr über Ferien auf Penang erfahren? Unsere Asien Spezialisten übernehmen gern die Planung Ihrer Reise für Sie, Hotelaufenthalt inbegriffen.