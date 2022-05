Kuching Reisen

Nicht umsonst halten viele Reisende Kuching für die schönste Stadt ganz Südostasiens. Die auf der Insel Borneo befindliche Hauptstadt von Sarawak punktet mit tollen Sehenswürdigkeiten, ausgezeichneten Restaurants und einem schönen Stadtbild. Sie ist obendrein der ideale Ausgangspunkt für tolle Ausflüge in den Regenwald und in die weitere Umgebung. Mit zu den coolsten Locations innerhalb der Stadt gehört die Kuching Waterfront. Nach Sonnenuntergang erstrahlt die Promenade in vielen bunten Farben und Strassenkünstler, Tänzer und Musiker zeigen hier ihr Können. Versäumen Sie es keinesfalls, an einem der kleinen Imbissstände die ausgezeichnete lokale Küche zu geniessen. Der prachtvolle chinesische Tua Pek Kong Tempel ist einen Besuch wert, ebenso wie das aus der britischen Kolonialzeit stammende imposante Fort Margherita. Eine weitere, etwas kuriose Sehenswürdigkeit sind die vielen, über das ganze Stadtzentrum verteilten Katzenstatuen. Sogar ein Katzenmuseum gibt es in Kuching, das übersetzt „Katzenstadt“ heisst. Sind Sie neugierig geworden? Unsere kompetenten und freundlichen Asien Spezialisten halten weitere interessante Reisetipps für Kuching für Sie bereit!