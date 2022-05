Malaysia Reisen mit Kindern

Abwechslungsreich, spannend und kurzweilig - Malaysia Ferien

Ein Ort mitten in Malaysias Hauptstadt, an dem Spass und Action im Vordergrund stehen, ist der Desa Waterpark. Dieser herrliche Park bietet Ihnen und Ihrer Familie viele Attraktionen rund um das Thema Wasser, wie zum Beispiel eine eindrucksvolle Wasserachterbahn. Selbst auf den Dschungel müssen Sie in dieser Metropole nicht verzichten, denn das in der Stadt beheimatete Forest Research Institute bringt die Wildnis in den urbanen Lebensraum dieser Grossstadt. Ein Naturerlebnis, welches aber nur in dem Teil Malaysias möglich ist, der sich auf der noch landschaftlich sehr ursprünglichen Insel Borneo befindet, ist die Beobachtung von Orang Utans. Diese faszinierenden Menschenaffen tummeln sich auch in der Nähe der familienfreundlichen Hotels vor Ort und sorgen für Abenteuer und Abwechslung.