Bei Luang Prabang Reisen sollten Sie Ihr Velo nicht vergessen. Die vielen Sehenswürdigkeiten erreichen und besichtigen Sie auf diese Weise am einfachsten! Einen guten Einblick in die Geschichte gewährt Ihnen ein Besuch des Königlichen Palastmuseums. Tempel und Pagoden prägen das Erscheinungsbild der Altstadt von Luang Prabang. Zu den schönsten zählt der Wat Mai Tempel. Ein Abstecher zum weltberühmten Mekong sollte bei Luang Prabang Reisen natürlich auch nicht fehlen. Die Mönchsprozession bei Sonnenaufgang ist bei Feriengästen ein beliebtes Schauspiel. Wenn Sie weitere Auskünfte benötigen, wenden Sie sich gerne jederzeit an unsere erfahrenen Ferienspezialisten. Aufgrund der vielen Attraktionen und Highlights, die Ihnen diese Stadt bietet, sollten Sie Ihren Aufenthalt gut planen. Natürlich stehen wir Ihnen auch hierfür gerne beratend zur Seite. Sie werden von der Schönheit der ehemaligen Königsstadt begeistert sein!