Kreuzfahrt im Inselparadies Raja Ampat ab Sorong

1 . Tag Sorong - Misool (M, A) Sie werden am Flughafen von Sorong empfangen und zum Hafen gefahren, wo Sie direkt an Bord gehen. Während Sie sich einrichten, nimmt Ihr Schiff Kurs zur Misool Insel­gruppe ganz im Süden des Nationalparks Raja Ampat. Unterwegs bietet sich erstmals Gelegen­heit zum Schwimmen und Schnorcheln bei einem Korallenriff, bevor Sie bei Cocktails an Bord den ersten Sonnenuntergang geniessen.

2 . Tag Misool (F, M, A) Das Misool Archipel besteht aus einer Vielzahl von wunderschönen grünbewachsenen Inseln sowie grösserer und kleinerer aus dem Wasser ragender Karst­felsen mit spektakulären Riffen. Beim Schwimmen, Schnorcheln und Kajaken erleben Sie einen herrlichen Tag in der einzigartigen Schönheit dieses Paradieses über und unter Wasser. Nach dem Inselhopping ankert das Schiff heute Nacht unter den Sternen.

3 . Tag Misool (F, M, A) Der neue Tag beginnt mit einem Schwimm- und Schnorchelausflug durch eine riesige Meereshöhle mit erstaunlichen Stalaktiten und Stalag­miten, ein eindrückliches Erlebnis. Entdecken Sie dann einen See, wo tausende stachellose Quallen leben, Sie können auch mit diesen schwimmen und das Phänomen von nahem bestaunen. Mystische Höhlengräber mit prähistorischen, etwa 3'000 - 5'000 Jahre alten Höhlenmalereien bilden den Abschluss der Erkundungen.

4 . Tag Misool - Batanta (F, M, A) Nachdem die ersten Tage ganz im Zeichen des Wassers standen, erwartet Sie heute ein Landausflug. Früh am Morgen machen Sie sich auf, im Wald nach dem bezaubernden Kleinen Paradiesvogel Ausschau zu halten. Mit etwas Glück die eindrucksvollen Balztänze der Männchen in Ihren bevorzugten Balzbäumen zu beobachten ist einmalig. Bevor Ihr Schiff zum Sonnenuntergang Kurs in Richtung der Insel Batanta nimmt, bleibt Zeit zum Schnorcheln bei einem der besten Korallenriffe der Welt, wo oftmals grosse Fischschwärme anzutreffen sind.

5 . Tag Batanta (F, M, A) Die mit Dschungel bewach­sene Insel Batanta lädt zu einer Wanderung ins Insel­innere mit lokalen Dörfern, Flüssen und Wasser­fällen zum Abkühlen ein. Danach geniessen Sie wieder die Faszination des Meeres, mit dem Kajak, Paddle Board oder beim Schnorcheln. Ihre Reiseroute führt Sie heute weiter nordwärts in Richtung einer Gruppe unbewohnter Inseln nördlich des Äquators.

6 . Tag unbewohnte Inseln (F, M, A) Beim Besuch einer Perlen­farm erhalten Sie interessante Einblicke in die Zucht und Ent­stehung von Salzwasserperlen, einer wichtigen Einnahmequelle für viele Menschen in dieser Region. Nachmittags laden drei durch Korallenriffe miteinander verbundene Inseln zum Schwim­men, Schnor­cheln und Relaxen am Strand ein.

7 . Tag unbewohnte Inseln (F, M, A) Morgens erkunden Sie eine kleine Gruppe von Kalksteininseln voller Buchten und traumhafter Riffe. Ein kurzer Aufstieg führt Sie zu einem Aussichtspunkt mit einem tollen Ausblick auf die paradiesische Umgebung. Später steuert Ihr Schiff steuert eine kleine Insel zwischen den beiden Inseln Gam und Mansuar an. Die Strömungen führen hier den Korallen­riffen reichhaltige Nährstoffe zu, was ein prächtiges Unter­wasser­leben mit bunten Fischschwärmen, scheuen Schwarzspitzen-Riffhaien und Spatenfischen begünstigt.

8 . Tag Mansuar (F, M, A) In Zentral Raja Ampat erwarten Sie heute wieder einige Höhepunkte dieser einmaligen Region. Beim Schnorcheln in der sogenannten «Fishbowl» bestaunen Sie hunderte verschiedene Fisch- und Korallenarten in allen Grössen und Farben, eine unglaubliche Biodiversität. Im Osten der Insel Mansuar treffen Sie dann vermehrt auf Schwärme grosser Fische sowie Meeresschildkröten. In einem lokalen Dorf besichtigen Sie eine Nachbildung der Dschungelhütte des berühmten Naturforschers und Biologen Alfred Russel Wallace, der die wissenschaftliche Arbeit der Region mit seinen Expeditionen in Malaysia und Indonesien geprägt hat. Am Abend erwartet Sie ein Strand Barbecue.

9 . Tag Mansuar – Gam – Sorong (F, M, A) Vor Sonnenaufgang gehen Sie im Wald auf die Suche nach dem einzigartigen Roten Paradies­vogel. Anschliessend spazieren Sie durch ein Dorf und erhalten Eindrücke vom All­tags­leben der Menschen auf diesen Inseln. Dann gilt das Interesse beim Schnorcheln an der berühmten Wand im Osten der Insel Gam noch einmal der Schönheit des Meeres, bevor das Schiff, wenn es eindunkelt Kurs Richtung Sorong nimmt.

10 . Tag Sorong (F) Heute erwachen Sie bereits in Sorong und nach einem letzten Frühstück heisst es Abschied nehmen von Ihrer Schiffscrew! Mit dem Transfer zum Flughafen oder in Ihr nächstes Hotel endet Ihr Abenteuer in Raja Ampat.