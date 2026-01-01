Kreuzfahrt im Inselparadies Raja Ampat ab Sorong
Kreuzfahrt im Inselparadies Raja Ampat ab Sorong
ab CHF 7630.– / pro Person
ab/bis Sorong
Highlights:
- Segeln durch eine Märchenlandschaft aus zahlreichen Inseln
- Schnorcheln an den besten Spots der Welt
- Zahlreiche Fischschwärme und bunte Korallenriffe
- Fantastische Biodiversität unter und über Wasser
- Mystische Meereshöhlen entdecken
- Zauberhafte Paradiesvögel beobachten
- Spannende Dschungelwanderungen
- Mit tausenden ungefährlichen Quallen schwimmen
- Besuch einer lokalen Perlenfarm
- Traumhafte Buchten und abgelegene Strände
- Authentische Begegnungen mit Lokalgemeinschaften
10 Tage / 9 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Sorong - Misool (M, A)
Sie werden am Flughafen von Sorong empfangen und zum Hafen gefahren, wo Sie direkt an Bord gehen. Während Sie sich einrichten, nimmt Ihr Schiff Kurs zur Misool Inselgruppe ganz im Süden des Nationalparks Raja Ampat. Unterwegs bietet sich erstmals Gelegenheit zum Schwimmen und Schnorcheln bei einem Korallenriff, bevor Sie bei Cocktails an Bord den ersten Sonnenuntergang geniessen.
2. Tag Misool (F, M, A)
Das Misool Archipel besteht aus einer Vielzahl von wunderschönen grünbewachsenen Inseln sowie grösserer und kleinerer aus dem Wasser ragender Karstfelsen mit spektakulären Riffen. Beim Schwimmen, Schnorcheln und Kajaken erleben Sie einen herrlichen Tag in der einzigartigen Schönheit dieses Paradieses über und unter Wasser. Nach dem Inselhopping ankert das Schiff heute Nacht unter den Sternen.
3. Tag Misool (F, M, A)
Der neue Tag beginnt mit einem Schwimm- und Schnorchelausflug durch eine riesige Meereshöhle mit erstaunlichen Stalaktiten und Stalagmiten, ein eindrückliches Erlebnis. Entdecken Sie dann einen See, wo tausende stachellose Quallen leben, Sie können auch mit diesen schwimmen und das Phänomen von nahem bestaunen. Mystische Höhlengräber mit prähistorischen, etwa 3'000 - 5'000 Jahre alten Höhlenmalereien bilden den Abschluss der Erkundungen.
4. Tag Misool - Batanta (F, M, A)
Nachdem die ersten Tage ganz im Zeichen des Wassers standen, erwartet Sie heute ein Landausflug. Früh am Morgen machen Sie sich auf, im Wald nach dem bezaubernden Kleinen Paradiesvogel Ausschau zu halten. Mit etwas Glück die eindrucksvollen Balztänze der Männchen in Ihren bevorzugten Balzbäumen zu beobachten ist einmalig. Bevor Ihr Schiff zum Sonnenuntergang Kurs in Richtung der Insel Batanta nimmt, bleibt Zeit zum Schnorcheln bei einem der besten Korallenriffe der Welt, wo oftmals grosse Fischschwärme anzutreffen sind.
5. Tag Batanta (F, M, A)
Die mit Dschungel bewachsene Insel Batanta lädt zu einer Wanderung ins Inselinnere mit lokalen Dörfern, Flüssen und Wasserfällen zum Abkühlen ein. Danach geniessen Sie wieder die Faszination des Meeres, mit dem Kajak, Paddle Board oder beim Schnorcheln. Ihre Reiseroute führt Sie heute weiter nordwärts in Richtung einer Gruppe unbewohnter Inseln nördlich des Äquators.
6. Tag unbewohnte Inseln (F, M, A)
Beim Besuch einer Perlenfarm erhalten Sie interessante Einblicke in die Zucht und Entstehung von Salzwasserperlen, einer wichtigen Einnahmequelle für viele Menschen in dieser Region. Nachmittags laden drei durch Korallenriffe miteinander verbundene Inseln zum Schwimmen, Schnorcheln und Relaxen am Strand ein.
7. Tag unbewohnte Inseln (F, M, A)
Morgens erkunden Sie eine kleine Gruppe von Kalksteininseln voller Buchten und traumhafter Riffe. Ein kurzer Aufstieg führt Sie zu einem Aussichtspunkt mit einem tollen Ausblick auf die paradiesische Umgebung. Später steuert Ihr Schiff steuert eine kleine Insel zwischen den beiden Inseln Gam und Mansuar an. Die Strömungen führen hier den Korallenriffen reichhaltige Nährstoffe zu, was ein prächtiges Unterwasserleben mit bunten Fischschwärmen, scheuen Schwarzspitzen-Riffhaien und Spatenfischen begünstigt.
8. Tag Mansuar (F, M, A)
In Zentral Raja Ampat erwarten Sie heute wieder einige Höhepunkte dieser einmaligen Region. Beim Schnorcheln in der sogenannten «Fishbowl» bestaunen Sie hunderte verschiedene Fisch- und Korallenarten in allen Grössen und Farben, eine unglaubliche Biodiversität. Im Osten der Insel Mansuar treffen Sie dann vermehrt auf Schwärme grosser Fische sowie Meeresschildkröten. In einem lokalen Dorf besichtigen Sie eine Nachbildung der Dschungelhütte des berühmten Naturforschers und Biologen Alfred Russel Wallace, der die wissenschaftliche Arbeit der Region mit seinen Expeditionen in Malaysia und Indonesien geprägt hat. Am Abend erwartet Sie ein Strand Barbecue.
9. Tag Mansuar – Gam – Sorong (F, M, A)
Vor Sonnenaufgang gehen Sie im Wald auf die Suche nach dem einzigartigen Roten Paradiesvogel. Anschliessend spazieren Sie durch ein Dorf und erhalten Eindrücke vom Alltagsleben der Menschen auf diesen Inseln. Dann gilt das Interesse beim Schnorcheln an der berühmten Wand im Osten der Insel Gam noch einmal der Schönheit des Meeres, bevor das Schiff, wenn es eindunkelt Kurs Richtung Sorong nimmt.
10. Tag Sorong (F)
Heute erwachen Sie bereits in Sorong und nach einem letzten Frühstück heisst es Abschied nehmen von Ihrer Schiffscrew! Mit dem Transfer zum Flughafen oder in Ihr nächstes Hotel endet Ihr Abenteuer in Raja Ampat.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einer Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Hotel oder Flughafen Sorong
- Betreuung durch Englisch sprechende Crew
- Alle Ausflüge gemäss Programm
- Vollpension wie beschrieben inkl. alkoholfreie Getränke, Kaffee, Tee und Snacks, inkl. Mittagessen am Ankunfts- und Abreisetag
- Strand BBQ und Abschiedsessen mit Wein und ausgewählten Cocktails
- Tägliche Kabinenreinigung
- Täglich zwei Kleidungsstücke für Wäscheservice
- Tagesrucksack und Wasserflasche für Ausflüge
- Sonnencreme, Duschmittel und Haarpflege
- Benützung der Schnorchelausrüstung, Kajaks und SUPs
- Benützung der Schlafsäcke für Übernachtungen an Deck
- Inlandflüge
- Alkoholische Getränke (abgesehen vom Beach BBQ und Abschiedsessen)
- Trinkgelder
Preise
10 Tage / 9 Nächte ab CHF 7630.– / pro Person