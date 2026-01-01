Hongkong Reisen – urban und modern
Ferien vom Spezialisten – die besten Hotels der Metropole
The Peninsula Hong Kong
ab CHF 289.– / pro Person
Hong Kong
Grosses Hallenbad mit Sonnenterrasse und Panoramablick auf die Skyline von Hong Kong sowie modernes Fitness....
The Peninsula Hong Kong
ab CHF 289.– / pro Person
Hong Kong
Grosses Hallenbad mit Sonnenterrasse und Panoramablick auf die Skyline von Hong Kong sowie modernes Fitness....
Mandarin Oriental
ab CHF 405.– / pro Person
Hong Kong
Das mehrfach ausgezeichnete und wunderschön gestaltete Spa bietet eine grosse Auswahl an luxuriösen Behandlungen und...
Mandarin Oriental
ab CHF 405.– / pro Person
Hong Kong
Das mehrfach ausgezeichnete und wunderschön gestaltete Spa bietet eine grosse Auswahl an luxuriösen Behandlungen und...
Hotel ICON
ab CHF 164.– / pro Person
Hong Kong
Dachterrasse auf der 9. Etage mit Swimmingpool, Poolbar und herrlicher Hafensicht mit Ausblick auf die Skyline...
Hotel ICON
ab CHF 164.– / pro Person
Hong Kong
Dachterrasse auf der 9. Etage mit Swimmingpool, Poolbar und herrlicher Hafensicht mit Ausblick auf die Skyline...
Harbour Grand Kowloon
ab CHF 11.– / pro Person
Hong Kong
Herrlicher Swimmingpool mit Hafenblick und Sonnenterrasse auf dem Dach des Hotels (21. Stock) mit Spa/Jacuzzi...
The Mira Hong Kong
ab CHF 110.– / pro Person
Hong Kong
Hallenschwimmbad, Fitness, Wellness mit Sauna, Dampfbad und Jacuzzi. Verbunden mit dem Einkaufszentrum «Mira...
The Hari
ab CHF 115.– / pro Person
Hong Kong
Das Hotel verfügt über ein 24h-Fitness mit Outdoor Bereich. The Hari bietet jungen Kunsttalenten die Möglichkeit ihre...
Harbour Grand Kowloon
ab CHF 11.– / pro Person
Hong Kong
Herrlicher Swimmingpool mit Hafenblick und Sonnenterrasse auf dem Dach des Hotels (21. Stock) mit Spa/Jacuzzi...
The Mira Hong Kong
ab CHF 110.– / pro Person
Hong Kong
Hallenschwimmbad, Fitness, Wellness mit Sauna, Dampfbad und Jacuzzi. Verbunden mit dem Einkaufszentrum «Mira...
The Hari
ab CHF 115.– / pro Person
Hong Kong
Das Hotel verfügt über ein 24h-Fitness mit Outdoor Bereich. The Hari bietet jungen Kunsttalenten die Möglichkeit ihre...
Park Hotel Hong Kong
ab CHF 83.– / pro Person
Hong Kong
Das bekannte und komfortable Hotel bietet grosszügige Zimmer und ist ein idealer Ausgangspunkt für ausgedehnte...
Park Hotel Hong Kong
ab CHF 83.– / pro Person
Hong Kong
Das bekannte und komfortable Hotel bietet grosszügige Zimmer und ist ein idealer Ausgangspunkt für ausgedehnte...
The Cityview Hotel
ab CHF 88.– / pro Person
Hong Kong
Das komfortable Hotel liegt im Herzen von Yau Ma Tei, einem authentischen Stadtteil Kowloons und punktet mit modernen...
The Cityview Hotel
ab CHF 88.– / pro Person
Hong Kong
Das komfortable Hotel liegt im Herzen von Yau Ma Tei, einem authentischen Stadtteil Kowloons und punktet mit modernen...
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