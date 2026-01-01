Die pulsierende City von Hongkong liegt auf der Halbinsel Kowloon und der Insel Victoria. Der duftende Hafen ist der drittgrösste Hafen der Welt und der grösste Chinas. Die Megacity ist berühmt für ihre Wolkenkratzer und erstklassigen Hotels. Von der Avenue of Stars können Sie eine atemberaubende Lasershow betrachten. Mit der historischen Drahtseilbahn gelangen Sie auf den Peak, von dem aus Sie eine herrliche Aussicht haben. Hongkong bietet gigantische Shopping-Erlebnisse, beispielsweise in der IFC Mall und auf dem Nachtmarkt. Unsere Spezialisten beraten Sie gern bei der Planung Ihrer Hongkong Reisen.