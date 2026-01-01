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Nan Lian Garden, Hong Kong

Hongkong Reisen – urban und modern

Ferien vom Spezialisten – die besten Hotels der Metropole

Die pulsierende City von Hongkong liegt auf der Halbinsel Kowloon und der Insel Victoria. Der duftende Hafen ist der drittgrösste Hafen der Welt und der grösste Chinas. Die Megacity ist berühmt für ihre Wolkenkratzer und erstklassigen Hotels. Von der Avenue of Stars können Sie eine atemberaubende Lasershow betrachten. Mit der historischen Drahtseilbahn gelangen Sie auf den Peak, von dem aus Sie eine herrliche Aussicht haben. Hongkong bietet gigantische Shopping-Erlebnisse, beispielsweise in der IFC Mall und auf dem Nachtmarkt. Unsere Spezialisten beraten Sie gern bei der Planung Ihrer Hongkong Reisen.

The Peninsula Hong KongHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 289.– / pro Person
Hong Kong
Grosses Hallenbad mit Sonnenterrasse und Panoramablick auf die Skyline von Hong Kong sowie modernes Fit­ness­­....
The Peninsula Hong KongHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 289.– / pro Person
Hong Kong
Grosses Hallenbad mit Sonnenterrasse und Panoramablick auf die Skyline von Hong Kong sowie modernes Fit­ness­­....
Mandarin OrientalHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 405.– / pro Person
Hong Kong
Das mehrfach ausgezeichnete und wunderschön gestaltete Spa bietet eine grosse Auswahl an luxuriösen Behandlungen und...
Mandarin OrientalHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 405.– / pro Person
Hong Kong
Das mehrfach ausgezeichnete und wunderschön gestaltete Spa bietet eine grosse Auswahl an luxuriösen Behandlungen und...
Hotel ICONHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 164.– / pro Person
Hong Kong
Dachterrasse auf der 9. Etage mit Swim­ming­pool, Pool­bar und herrlicher Hafensicht mit Aus­blick auf die Skyline...
Hotel ICONHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 164.– / pro Person
Hong Kong
Dachterrasse auf der 9. Etage mit Swim­ming­pool, Pool­bar und herrlicher Hafensicht mit Aus­blick auf die Skyline...
Harbour Grand KowloonHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 11.– / pro Person
Hong Kong
Herrlicher Swim­m­ingpool mit Hafenblick und Sonnen­terrasse auf dem Dach des Hotels (21. Stock) mit Spa/Jacuzzi...
The Mira Hong KongHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 110.– / pro Person
Hong Kong
Hallen­schwimm­bad, Fitness, Wellness mit Sauna, Dampfbad und Jacuzzi. Verbunden mit dem Einkaufszentrum «Mira...
The HariHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 115.– / pro Person
Hong Kong
Das Hotel verfügt über ein 24h-Fitness mit Outdoor Bereich. The Hari bietet jungen Kunsttalenten die Möglichkeit ihre...
Harbour Grand KowloonHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 11.– / pro Person
Hong Kong
Herrlicher Swim­m­ingpool mit Hafenblick und Sonnen­terrasse auf dem Dach des Hotels (21. Stock) mit Spa/Jacuzzi...
The Mira Hong KongHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 110.– / pro Person
Hong Kong
Hallen­schwimm­bad, Fitness, Wellness mit Sauna, Dampfbad und Jacuzzi. Verbunden mit dem Einkaufszentrum «Mira...
The HariHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 115.– / pro Person
Hong Kong
Das Hotel verfügt über ein 24h-Fitness mit Outdoor Bereich. The Hari bietet jungen Kunsttalenten die Möglichkeit ihre...
Park Hotel Hong KongHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 83.– / pro Person
Hong Kong
Das bekannte und komfortable Hotel bietet grosszügige Zimmer und ist ein idealer Ausgangspunkt für ausgedehnte...
Park Hotel Hong KongHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 83.– / pro Person
Hong Kong
Das bekannte und komfortable Hotel bietet grosszügige Zimmer und ist ein idealer Ausgangspunkt für ausgedehnte...
The Cityview HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 88.– / pro Person
Hong Kong
Das komfortable Hotel liegt im Herzen von Yau Ma Tei, einem authentischen Stadtteil Kowloons und punktet mit modernen...
The Cityview HotelHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 88.– / pro Person
Hong Kong
Das komfortable Hotel liegt im Herzen von Yau Ma Tei, einem authentischen Stadtteil Kowloons und punktet mit modernen...

Märkte und Streetfood

Die vielfältigen Strassenmärkte Hongkongs entdecken

Reiseinformationen

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