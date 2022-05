Der asiatische Kontinent

Das Beste ausgewählt vom Asien-Spezialisten

Die wichtigsten Stationen auf einer Rundreise durch Asien

Vom absoluten Geheimtipp zum beliebten Reiseziel: Vietnam Reisen stehen für authentische Bergdörfer rund um Spa, einzigartige Naturparadiese am Mekong Delta und besondere Gesteinsformationen in der Halong Bucht. Das gebirgsreiche Gelände zieht sich bis in die Nachbarländer. Auch die Landschaft von Laos ist geprägt von dem mächtigen Mekong, der sich über das Land erstreckt. Laos Reisen sind ein Traum für alle, die ein authentisches Reiseerlebnis umgeben von grüner Natur suchen. Die liebevoll dekorierten Tempel von Ankor Wat sind eine gern besuchte Sehenswürdigkeit auf Kambodscha Reisen. Belebte Uferpromenaden und landestypische Märkte machen das Land zu einem beliebten Ferienort, in dem das wahre asiatische Lebensgefühl pulsiert. Einsame Sandstrände und quirlige Metropolen: Philippinen Reisen gelten nach wie vor als Geheimtipp unter Weltenbummlern und Erholungssuchenden. Mit mehr als 7000 Inseln, die sich auf einer Fläche, die der Grösse Deutschlands entspricht, sind sie ein perfekter Ort für Inselhopping. Ob Birma, Burma oder Myanmar, gemeint ist immer das gleiche Land, das in Südostasien an der Grenze zu Thailand und China zu finden ist. In dem traditionellen Gebiet ist die Lebensart weitestgehend von westlichen Einflüssen unberührt. Burma Reisen vermitteln das authentische Lebensgefühl in einer buddhistischen Kultur und ihren vielen Tempeln und Schätzen. Wer seine Ferien auf einer der Asien Rundreisen verbringt, sollte auch einen Stopp in dem muslimisch geprägten Malaysia einplanen. Hier wird Ihnen ein gelungener Reisecocktail aus der kulturell vielfältigen Metropole Kuala Lumpur, den sattgrünen Teefeldern der Camaron Highlights und tropischen Stränden, wie dem auf Perhentian Island serviert. Ausserdem erleben Besucher während ihrer Malaysia Reisen die bunte Tierwelt im dichten Dschungel im Taman Negra Nationalpark hautnah. Durch die Nähe zum nächsten Badeparadies kann der Aufenthalt in Malaysia mit Singapur Reisen verbunden werden. Wer während seiner Asien Ferien in die Welt einer schillernden Metropole eintauchen will, ist mit Hongkong Reisen bestens beraten.

Unsere Asien-Spezialisten kennen sich auf dem ganzen Kontinent aus und planen gerne gemeinsam mit Ihnen die perfekte Reiseroute.