VAE geniessen und erleben – Tor zur Sonne

Das 5-Sterne Hotel Bab Al Shams Desert Resort gehört zu unseren absoluten Bestsellern. Es befindet sich in der Nähe von zahlreichen Sehenswürdigkeiten. Das luxuriöse Anwesen lässt keinerlei Wünsche oder Bedürfnisse offen. Es handelt sich um eine gelungene Rekonstruktion eines alten Forts und im gesamten Anwesen verbergen sich wundervolle Schätze. Selbstverständlich beherbergt das Hotel auch einige erstklassige Restaurants, die die Feriengäste mit nationalen und internationalen Köstlichkeiten verwöhnen. Unsere Spezialisten haben noch einige weitere VAE Hotels für Sie parat.

Ferien für Körper und Seele in den VAE

Wüstenresorts in den Vereinigten Arabischen Emiraten oder auch eine Mietwagenrundreise werden Sie bei uns nicht sehr lange suchen müssen. Wenn es etwas sehr Luxuriöses sein darf, empfehlen wir Ihnen das 5-Sterne Hotel Anantara Qasr Al Sarah Resort & Spa. Diese Unterkunft befindet sich in der Liwa Wüste und bietet eine Vielzahl an Annehmlichkeiten. Eleganz und Tradition haben hier einen sehr hohen Stellenwert. Die Zimmer und Suiten sind im arabischen Stil eingerichtet. Ferien werden in diesem Hotel mit Garantie zu einem unvergesslichen Highlight.