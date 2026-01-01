Beschreibung

Einleitung Die äusserst grosszügige, edle, zeitgemässe und im mediterranen Stil gehaltene Anlage versprüht mit ihren natürlichen Elementen eine beruhigende, angenehme Atmosphäre. Eingebettet zwischen dem Saadiyat Beach Golf Club und dem wunderschönen, feinsandigen Strand verfügt das Resort über Rezeption, Sontaya (südostasiatische Küche), Olea (mediterrane Küche - All Day Dining), die international bekannte Buddha-Bar Abu Dhabi (japanische und pan-asiatische Küche mit mediterranem Flair), MAZI Abu Dhabi (moderne Griechische Küche), The Manhattan Lounge, Bar, The Drawing Room (Lobby Lounge), 5 Swimmingpools (davon ein 25 m Indoor-Pool und spezieller Pool für Erwachsene sowie Kinderpool), St. Regis Athletic Club and Spa, Boutiquen und unterirdisches Parkhaus.

Angebot Iridium Spa mit insgesamt 12 Behandlungszimmern und traditioneller Hammam-Behandlung

Zimmer Die zeitgenössisch eingerichteten Superiorzimmer (55–60 m2, mit Balkon ca. 8–12 m2), verfügen über Sicht auf den Golfplatz, Hotelanlage oder Meer (seitlich oder direkt) und die verschiedenen Suiten (83–207 m2) mit Balkon (10–42 m2) oder Terrasse (60 m2) sind mit dem weltbekannten St. Regis Komfort und der modernsten Technik ausgestattet. Für das gewisse Extra und Wohlfühlerlebnis sorgt der St. Regis Butler Service für jeden Gast.

Unterhaltung Buddha-Bar Beach Abu Dhabi.

Gratis-Sport Athletic Club mit 3000 m2 Fitness-Center, 2 Tennisplätze, 2 Squash Courts, Beach Volleyball, 25 m Hallenbad.

Sport gegen Gebühr 18-Loch Saadiyat Beach Golf Club liegt direkt neben dem Hotel. Zudem sind weitere, attraktive Golfplätze in Abu Dhabi leicht zu erreichen. Stand up Paddling und Kayak sind am Hotelstrand verfügbar. Zudem bietet der Athletic Club Sportkurse und private Trainingseinheiten an.