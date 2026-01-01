Das Resort liegt direkt am kilometerlangen, wunderschönen, naturbelassenen und flach abfallenden Sandstrand von Saadiyat Island, umgeben von der Landschaft der Insel, punktet mit seinem unaufdringlichen Luxus gepaart mit dem ganz eigenen zeitgenössischem Stil der Anlage und bietet neben einer grosszügigen Gartenanlage, mehrere Pools, einen wunderschönen Strand, 3 Restaurants ("White" international, "Mare Mare" mediterran, "Tean" levantinisch), 5 Lounges/Bars (u.a. "Al Majilis", "Offside Sports Lounge", "Pool Bar") sowie WiFi kostenfrei im gesamten Resort inklusive Zimmern und Suiten.