Jumeirah Saadiyat Island Resort
Abu Dhabi
Beschreibung
Einleitung
Das Resort liegt direkt am kilometerlangen, wunderschönen, naturbelassenen und flach abfallenden Sandstrand von Saadiyat Island, umgeben von der Landschaft der Insel, punktet mit seinem unaufdringlichen Luxus gepaart mit dem ganz eigenen zeitgenössischem Stil der Anlage und bietet neben einer grosszügigen Gartenanlage, mehrere Pools, einen wunderschönen Strand, 3 Restaurants ("White" international, "Mare Mare" mediterran, "Tean" levantinisch), 5 Lounges/Bars (u.a. "Al Majilis", "Offside Sports Lounge", "Pool Bar") sowie WiFi kostenfrei im gesamten Resort inklusive Zimmern und Suiten.
Angebot
SPA.
Zimmer
Die Ocean Deluxe Zimmer (46-50 m2) bieten Meersicht mit Balkon, Ocean Terrace Zimmer (46-50 m2) Gartensicht mit erweiteter Terrasse, Family Suite (88 m2), Ocean Suite (88 m2) Meersicht mit Balkon, Ocean Terrace Suite (88 m2) Strand- und Gartensicht mit erweiterter Terrasse und komfortablem Sitzbereich und die Panoramic Ocean Suite (90 m2) Meersicht und Balkon und sind alle ausgestattet mit Panoramafenstern, Badezimmer mit separater Regendusche und Design-Badewanne, Fön, Telefon, TV, Tee- und Kaffeekocher, begehbarer Kleiderschrank, Wasser, Minibar, Safe und WiFi kostenfrei.
Unterhaltung
Sports Bar, The Lounge.
Gratis-Sport
Fitness-Center, Kayaking, Paddle Board.
Sport gegen Gebühr
Saadiyat Beach Golfkurs (18 Loch - 10 Minuten Fahrt vom Hotel entfernt), Personal Training, Yoga.
Kinder
Kostenfreier Kids- und Teens-Club.
Preis auf Anfrage
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