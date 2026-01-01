Beschreibung

Einleitung Der einstöckige Komplex besteht aus Zimmern und Suiten, Rezeption, 7 Restaurants und Bars, 2 temperaturgeregelten Schwimmbädern, Kinderbecken, Fitnessraum, Schönheitssalon für Damen und einem Souvenirladen.

Zimmer Die Zimmer (45 m2) sind mit Klimaanlage, Bad und separater Dusche, WC, Haartrockner, TV, Direktwahltelefon, kostenlosem WiFi, Tee- und Kaffeekocher, Balkon oder Terrasse, Safe und Minibar ausgestattet. Die Doppel-Suiten (90 m2), mit separatem Schlafzimmer bieten noch mehr Platz.

Unterhaltung Live-Musik.

Gratis-Sport Zwei Tennisplätze (mit Flutlicht), Fitnessraum, 9-Loch-Minigolf, Tischtennis, Billard und Snooker, Joggingstrecken, Volleyball.

Sport gegen Gebühr Mountainbiking, Bogenschiessen, Luftgewehrschiessen und Padel-Tennis, geführte Wanderungen/Ausflüge, Kajakfahren und Tretbootfahren am Hatta-Stausee.