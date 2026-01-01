Caravan Hatta by Our Habitas
Hatta
Beschreibung
Einleitung
Die insgesamt 13 kalifornischen Trailer stehen in wunderschöner Gegend inmitten von Bergen sowie direkt am See des Hatta-Damm. Als Restaurant dient ein Food Truck, welcher Deluxe Fast Food sowie Frühstück anbietet oder Sie bringen ihre Getränke und Essen selber mit und grillen Ihr Fleisch an der grossen Grillstelle, die allen Gästen zur Verfügung steht. WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Zimmer
Die Trailer sind ausgestattet mit Doppelbett, Sitz- und Essbereich inkl. Kühlschrank (inkl. Minibar), Badezimmer mit Dusche/WC, Klimaanlage, Tee- und Kaffeekocher, Fön, TV, Safe, Bügeleisen (auf Anfrage), Mineralwasser sowie grosszügiger Veranda mit Tisch&Stühlen. WiFi kostenfrei.
Gratis-Sport
Wanderungen auf insgesamt 35km Wanderwegen, Mountain Biking (MTB-Miete gegen Gebühr), Kayaking auf dem Hatta-Damm-See (Kayak-Miete gegen Gebühr).
Sport gegen Gebühr
Hatta Wadi Hub "Sprungschanze", Pferderitt, Gleitschirmfliegen.
Preis auf Anfrage
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