Al Sawadi Beach Resort
Barka
Beschreibung
Einleitung
Direkt am 500 m langen privaten Sandstrand von Al Sawadi gelegen, bietet das grosszügige Strandhotel ideale Bedingungen für entspannte Badeferien mit omanischer Gastfreundschaft. Die Anlage umfasst einen grossen Pool mit Jacuzzi, gepflegte Gartenflächen sowie Blick auf die vorgelagerten Al Joon Inseln. Kulinarisch verwöhnt das Resort mit dem int. Restaurant Sarood, The Grill House, Finjan Café, Al Fanyr Pool Bar, Aloha Beach Bar und Pub YardArm. WiFi kostenfrei.
Angebot
Jacuzzi, Spa-Anwendungen wie Massagen und Therapien.
Zimmer
Die Deluxe Garden View Rooms und die Premium Sea View Rooms bieten Balkon oder Terrasse, Klimaanlage, Smart-TV, Minibar, Tee-/Kaffeekocher und Safe. Die Family Suites sind noch grosszügiger, die Executive Suites verfügen über zusätzlichen Wohnraum und Panoramablick aufs Meer.
Unterhaltung
Englischer Pub „YardArm“, gelegentliche Themenabende.
Gratis-Sport
Fitnesscenter, Tennis, Padel, Pool.
Sport gegen Gebühr
Tauch- und Wassersportzentrum mit Schnorcheln, Tauchen, Ausflüge per Boot z. B. zu den Dimaniyat-Inseln.
Kinder
Kids Club, Kinderbetreuung auf Anfrage.
ab CHF 90.– / pro Person
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