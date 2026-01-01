Direkt am 500 m langen privaten Sandstrand von Al Sawadi gelegen, bietet das grosszügige Strandhotel ideale Bedingungen für entspannte Badeferien mit omanischer Gastfreundschaft. Die Anlage umfasst einen grossen Pool mit Jacuzzi, gepflegte Gartenflächen sowie Blick auf die vorgelagerten Al Joon Inseln. Kulinarisch verwöhnt das Resort mit dem int. Restaurant Sarood, The Grill House, Finjan Café, Al Fanyr Pool Bar, Aloha Beach Bar und Pub YardArm. WiFi kostenfrei.