Beschreibung

Einleitung The Outpost liegt im äussersten Norden des Krüger Nationalparks im Dreiländereck von Südafrika, Zimbabwe und Mozambique.

Lage Die Lodge befindet sich in einem der abgelegensten Teile des Krüger Nationalparks innerhalb einer 260 km² grossen Privatkonzession und überblickt den Luvuvhu Fluss. Ab Phalaborwa sind es ca. 4,5 Fahrstunden.

Angebot Die moderne Bar ist das Zentrum des Hauptgebäudes und definiert die Lounge sowie den Essbereich der Lodge, in welcher maximal 24 Gäste wohnen. Hauptsächlich aus Stahl, Canvas, Glas und Aluminium erbaut, ist The Outpost eine moderne Oase der Erholung inmitten unberührter Wildnis. Obwohl weitab jeglicher Zivilisation gelegen, serviert das Küchen-Team erstklassige Speisen, die im afrikanischen Buschstil zubereitet werden. Es gibt eine grosse Auswahl von Weinen aus dem eigenen Weinkeller. Den Gästen steht ein grosszügiger Pool mit Aussichtsdeck zur Verfügung.



Nebst den Pirschfahrten bietet die Lodge Spa Behandlungen und gegen Voranmeldung auch Buschwanderungen und Besuche in den lokalen Dörfern an.