The Outpost
Krüger Nationalpark
Beschreibung
Einleitung
The Outpost liegt im äussersten Norden des Krüger Nationalparks im Dreiländereck von Südafrika, Zimbabwe und Mozambique.
Lage
Die Lodge befindet sich in einem der abgelegensten Teile des Krüger Nationalparks innerhalb einer 260 km² grossen Privatkonzession und überblickt den Luvuvhu Fluss. Ab Phalaborwa sind es ca. 4,5 Fahrstunden.
Angebot
Die moderne Bar ist das Zentrum des Hauptgebäudes und definiert die Lounge sowie den Essbereich der Lodge, in welcher maximal 24 Gäste wohnen. Hauptsächlich aus Stahl, Canvas, Glas und Aluminium erbaut, ist The Outpost eine moderne Oase der Erholung inmitten unberührter Wildnis. Obwohl weitab jeglicher Zivilisation gelegen, serviert das Küchen-Team erstklassige Speisen, die im afrikanischen Buschstil zubereitet werden. Es gibt eine grosse Auswahl von Weinen aus dem eigenen Weinkeller. Den Gästen steht ein grosszügiger Pool mit Aussichtsdeck zur Verfügung.
Nebst den Pirschfahrten bietet die Lodge Spa Behandlungen und gegen Voranmeldung auch Buschwanderungen und Besuche in den lokalen Dörfern an.
Nebst den Pirschfahrten bietet die Lodge Spa Behandlungen und gegen Voranmeldung auch Buschwanderungen und Besuche in den lokalen Dörfern an.
Zimmer
Die 12 freistehenden Suiten sind mit einem Gehweg verbunden. Sie sind im modernen Loft-Stil gestaltet und verfügen über ein Badezimmer mit einer herrlichen Aussendusche. Jedes Zimmer hat eine Terrasse mit einer Sala sowie einen Lounge-Bereich im Inneren. Die Suiten sind grosszügig und offen gestaltet. Die Zimmer sind mit einem speziellen Kühlsystem, Kaffee-/Teekocher und einem Kühlschrank sowie WIFI ausgestattet.
Für kleinere Gruppen oder Familien eignet sich das Schwestern-Camp Pel’s Post, welches exklusiv mit seinen 4 Zimmern gemietet werden kann.
Für kleinere Gruppen oder Familien eignet sich das Schwestern-Camp Pel’s Post, welches exklusiv mit seinen 4 Zimmern gemietet werden kann.
Preis auf Anfrage
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