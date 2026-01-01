Saseka Tented Camp verbindet einen wunderbar hellen, modernen Look mit natürlichen Materialien und Texturen, sowie Antiquitäten, die an eine vergangene Ära erinnern.



Die Küche im Saseka Camp ist ein wahrer Gaumenschmaus. Die Köche zaubern köstliche Gerichte aus frischen, regionalen Zutaten und bieten den Gästen eine abwechslungsreiche Auswahl an kulinarischen Genüssen. Das Abendessen wird oft unter dem funkelnden Sternenhimmel serviert, was das Erlebnis noch magischer macht.



Nach aufregenden Safaris können sich die Gäste im Camp entspannen und im Bush Spa verwöhnen lassen.

Zusätzlich verfügt das Camp über einen erfrischenden Pool, in dem man sich an heissen Tagen abkühlen kann, sowie eine gemütliche Lounge, in der man sich mit anderen Gästen austauschen und Geschichten über die Erlebnisse des Tages teilt.



Erfahrene Ranger begleiten die Gäste auf Safari und teilen ihr umfangreiches Wissen über die Tiere und die Natur. Zu den täglichen Aktivitäten gehören geführte Pirschfahrten und mehrstündige Buschwanderungen.



Auf Anfrage wird der hauseigene Fotograf dafür sorgen, dass Ihre Traum-Safari-Erfahrung professionell festgehalten wird.