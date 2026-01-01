Saseka Tented Camp
Thornybush Game Reserve
Beschreibung
Einleitung
Das Saseka Tented Camp thront am saisonalen Monwana-Fluss, eine der begehrtesten Luxus-Safari-Destinationen im Greater Kürger Park Gebiet. Saseka ist aus der Tsonga Sprache und bedeutet «schön».
Lage
Das Camp befindet sich im nordöstlichen Teil des Thornybush Nature Reserve, welches für seine reiche Tierwelt, darunter die «Big Five», bekannt ist.
Angebot
Saseka Tented Camp verbindet einen wunderbar hellen, modernen Look mit natürlichen Materialien und Texturen, sowie Antiquitäten, die an eine vergangene Ära erinnern.
Zusätzlich verfügt das Camp über einen erfrischenden Pool, in dem man sich an heissen Tagen abkühlen kann, sowie eine gemütliche Lounge, in der man sich mit anderen Gästen austauschen und Geschichten über die Erlebnisse des Tages teilt.
Saseka Tented Camp verbindet einen wunderbar hellen, modernen Look mit natürlichen Materialien und Texturen, sowie Antiquitäten, die an eine vergangene Ära erinnern.
Die Küche im Saseka Camp ist ein wahrer Gaumenschmaus. Die Köche zaubern köstliche Gerichte aus frischen, regionalen Zutaten und bieten den Gästen eine abwechslungsreiche Auswahl an kulinarischen Genüssen. Das Abendessen wird oft unter dem funkelnden Sternenhimmel serviert, was das Erlebnis noch magischer macht.
Nach aufregenden Safaris können sich die Gäste im Camp entspannen und im Bush Spa verwöhnen lassen.
Zusätzlich verfügt das Camp über einen erfrischenden Pool, in dem man sich an heissen Tagen abkühlen kann, sowie eine gemütliche Lounge, in der man sich mit anderen Gästen austauschen und Geschichten über die Erlebnisse des Tages teilt.
Erfahrene Ranger begleiten die Gäste auf Safari und teilen ihr umfangreiches Wissen über die Tiere und die Natur. Zu den täglichen Aktivitäten gehören geführte Pirschfahrten und mehrstündige Buschwanderungen.
Auf Anfrage wird der hauseigene Fotograf dafür sorgen, dass Ihre Traum-Safari-Erfahrung professionell festgehalten wird.
Zimmer
Die 9 luxuriösen Zeltsuiten mit Blick auf das Flussbett sind sehr geräumige Safarizelte auf festen Fundamenten und geschmackvoll eingerichtet. Glastüren öffnen sich zur eigenen privaten Veranda mit Plungepool und Aussendusche, von wo die Gäste die spektakuläre Aussicht auf die umliegende Landschaft geniessen und den Geräuschen der Natur lauschen können. Jedes Zelt verfügt über ein offenes Badezimmer mit einer freistehenden Badewanne und einer Regendusche. WIFI steht den Gästen im Zimmer zur Verfügung.
Preis auf Anfrage
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