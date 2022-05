Tansania Safaris

Versetzen Sie sich einfach in die Welt Afrikas. Sie sehen unzählige Tiere und erleben die grösste Tierwanderung des ganzen Planeten. So werden Tansania Reisen zur Hommage an eine der faszinierendsten Gegenden Afrikas. Die Savanne ist ein Paradies für Tiere, die hier Nahrung finden, aber auch das Paradies für Menschen, die den Serengeti-Nationalpark besuchen. So neigt sich die Sonne am Abend und taucht die Serengeti in feuriges Licht. Eben das Ende eines Tages, der durch seine Eindrücke und Begegnungen Tansania Reisen unvergessen macht. Bei Gästen stellt sich ein Gefühl von Vertrautheit ein und nicht ohne Grund sagen die Massai, dass die Gegend seine Bewohner milde stimme. Lassen Sie sich von Ihrem Spezialisten beraten und ein Angebot unterbreiten.