Der Kgalagadi Nationalpark entstand durch das Zusammenlegen zweier Naturschutzgebiete in der Kalahariwüste, die zu den Staaten Südafrika und Botswana gehörten. Auf rund 38'000 Quadratkilometern entfaltet sich eine reiche Wildtier-Fauna vor der pittoresken Landschaftskulisse von roten Dünenfeldern. Naturfotografen und Liebhabern von abenteuerlichen Safaris eröffnet sich hier eine gute Gelegenheit, die grossen schwarzmähnigen Kalahari Löwen zu sichten. Sie sind hier in vergleichsweise hoher Populationsdichte anzutreffen.