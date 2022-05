Johannesburg ist der Dreh- und Angelpunkt von Südafrika. Die Stadt ist Start- und Zielpunkt vieler Reisen. Die Millionenmetropole hat jede Menge zu bieten. Speziell die Bezirke Rosebank, Sandton und Melrose überzeugen mit ihren luxuriösen Hotels und Unterkünften. Für das leibliche Wohl sorgen eine Vielzahl an Restaurants und Bars. Das ehemalige Wohnhaus von Nelson Mandela befindet sich in Soweto. Südafrika hat eine tragische Geschichte, die Sie bei einem Besuch in den Museen garantiert hören und sehen werden. Unsere Spezialisten für Johannesburg Reisen stehen Ihnen für die perfekte Reiseplanung gerne zur Seite.