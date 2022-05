Wenn Sie während einer Südafrika Rundreise so richtig entspannen möchten, ist es ratsam, Hotels an der Garden Route zu besuchen. Denn diese Region Südafrikas direkt am Meer besticht durch ihre Schönheit und sollte auf keiner Tour durch Südafrika ausgelassen werden. Insbesondere die Städte George, Wilderness und Mossel Bay sind typisch für diesen Teil Südafrikas und sehr sehenswert. Versäumen Sie es nicht, die reizvollsten Plätze Südafrikas zu besuchen, und erkundigen Sie sich noch heute bei unseren Spezialisten über die vielfältigen Möglichkeiten nach Südafrika zu reisen.