Berberfürsten machten Rabat zu ihrem Rückzugsort und noch heute versprüht die Metropole einen einzigartigen Charme. Das Land Marokko wird heute von Rabat aus regiert. Der König möchte die Modernisierung des Landes weiter vorantreiben. Die Millionenstadt befindet sich direkt am Atlantik und ist somit ein beliebtes Feriendomizil. Die Häuser und Bauwerke präsentieren sich im typisch arabischen Stil. Die Strände zeigen sich im Süden, genauer gesagt in El Harhoura oder Temara von ihrer schönsten Seite. Der König des Landes hat eine Residenz in Skhirat. Gerne beraten Sie unsere Spezialisten, wenn es um Rabat Reisen geht.