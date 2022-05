Essaouira Reisen

Die Hafenstadt Essaouira liegt an der Atlantikküste und ist eine der schönsten Städte Marokkos, die Sie auf Ihrer Marokko Rundreise nicht verpassen wollen. In der portugiesisch geprägten Stadt ist der Duft gegrillter Sardinen allgegenwärtig. Die Altstadt Essaouiras beginnt am schön verzierten Südosttor der Medina, die durch die knapp drei Kilometer lange historische Stadtmauer aus dem Jahr 1770 begrenzt wird. In zahlreichen sehenswerten Galerien werden hier die Werke von lokalen Künstlern ausgestellt. Vor den Toren der Altstadt erstreckt sich ein langer Strand, der sich insbesondere bei Surfern grosser Beliebtheit erfreut. Unsere Marokko Spezialisten finden für Sie die passende Unterkunft für Ihren Aufenthalt in Essaouira. Sprechen Sie uns gerne an!