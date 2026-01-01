Les Jardins de Villa Maroc
Essaouira
Beschreibung
Einleitung
Die einladende Eco-Anlage liegt inmitten des Thuya-Waldes mit unzähligen Oliven- und Arganbäumen, ca. 20km von Essaouira entfernt. Neben der Terrasse mit beheizbarem Pool und Sitzplätzen verfügt das Haupthaus über ein gemütliches Wohnzimmer mit Cheminée. Das Essen wird im Garten oder im Restaurant serviert.
Angebot
Lassen Sie sich im wohltuenden Spa inklusive Hammam verwöhnen.
Zimmer
Das im September 2026 vollständig renovierte Haupthaus ist als Adults‑only‑Bereich konzipiert und verfügt über sechs grosszügige Suiten sowie einen separaten, beheizbaren Pool.
Die sehr nachhaltig erstellten Domes sind mit natürlichen Materialien und viel Liebe zum Detail ausgestattet. Unterschieden wird zwischen Eco Domes Standard und Eco Domes Superior mit grösserem Wohnbereich, teilweise Cheminée.
Die sehr nachhaltig erstellten Domes sind mit natürlichen Materialien und viel Liebe zum Detail ausgestattet. Unterschieden wird zwischen Eco Domes Standard und Eco Domes Superior mit grösserem Wohnbereich, teilweise Cheminée.
ab CHF 106.– / pro Person
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