Beschreibung

Einleitung Die einladende Eco-Anlage liegt inmitten des Thuya-Waldes mit unzähligen Oliven- und Arganbäumen, ca. 20km von Essaouira entfernt. Neben der Terrasse mit beheizbarem Pool und Sitzplätzen verfügt das Haupthaus über ein gemütliches Wohnzimmer mit Cheminée. Das Essen wird im Garten oder im Restaurant serviert.

Angebot Lassen Sie sich im wohltuenden Spa inklusive Hammam verwöhnen.