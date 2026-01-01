Das Hotel liegt unweit vom Strand, am Rande der Medina und bietet eine schöne Sonnenterrasse, ein ansprechend gestalteten Innenhof mit verschiedenen Sitzgelegenheiten, eine Bibliothek und eine gemütliche Bar. Der Küchenchef des Hotelrestaurants verwöhnt seine Gäste mit marokkanischen Spezialitäten und internationalen Gerichten. Je nach Jahreszeit werden die Speisen im eleganten Restaurant am knisternden Cheminée, im Innenhof oder auf der Dachterrasse eingenommen. Die Dachterrasse mit Lounge-Bereichen bietet einen schönen Blick auf den Strand und die Küste von Essaouira.