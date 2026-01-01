Beschreibung

Einleitung Das Hotel ist ca. 300 Meter von der Medina entfernt und nur durch eine Strasse vom Strand getrennt. Es bietet eine grosszügie, beheizbare Poolanlage mit Tagesbetten und Sonnenliegen, ein Hauptrestaurant, ein marokkanisches à la carte Restaurant, ein Fischspezialitäten-Restaurant direkt am Strand, 2 Bars, eine Boutique und einen eigenen Strandabschnitt mit Sonnenliegen und Tagesbetten.

Angebot Das Hotel verfügt über ein Thalasso-Zentrum, Hammam, Jacuzzi, Fitnesscenter und bietet ein umfangreiches Angebot an Massagen.

Zimmer Die Standard (25 m2) verfügen über ein Badezimmer mit Badewanne, TV, Minibar, eine Sitzecke und einen Balkon oder eine Terrasse mit Blick auf die Medina. Die Superior (31 m2) haben Pool- oder Meerblick, die Junior Suiten (40 m2) verfügen über Poolblick und die Executive Suiten (58 - 65 m2) sind geräumiger und bieten ebenfalls Poolsicht.