Villa Maroc
Essaouira
Beschreibung
Einleitung
Die Villa Maroc liegt am Rande der Altstadt von Essaouira und nur 2 Fussminuten vom Strand entfernt. Die gastfreundschaftliche Atmosphäre und die hervorragende Küche sind weit herum bekannt. Das Riad bietet eine mehrstufige Terrasse mit einer Bar und fantastischem Ausblick. Hier wird auch das Frühstück eingenommen. Das Abendessen wird in einem der 7 lauschigen Salons mit Cheminée serviert. WiFi kostenfrei.
Angebot
Traditionelles Hammam und Angebot diverser Massagen.
Zimmer
Die Zimmer sind geschmackvoll eingerichtet und mit Dusche oder Badewanne und Fön ausgestattet. Das Small Standard ist sehr klein. Die Standard bieten zusätzlich eine Sitzecke. Die Suiten verfügen über ein zusätzliches Wohnzimmer, die Suiten vue mer bieten einen tollen Meerblick und die Suiten familiale verfügen zusätzlich über ein separates Kinderzimmer.
ab CHF 97.– / pro Person
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