Die Villa Maroc liegt am Rande der Altstadt von Essaouira und nur 2 Fussminuten vom Strand entfernt. Die gastfreundschaftliche Atmosphäre und die hervorragende Küche sind weit herum bekannt. Das Riad bietet eine mehrstufige Terrasse mit einer Bar und fantastischem Ausblick. Hier wird auch das Frühstück eingenommen. Das Abendessen wird in einem der 7 lauschigen Salons mit Cheminée serviert. WiFi kostenfrei.