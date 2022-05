Kunterbunte, märchenhafte Marokko Ferienziele

Fès, die älteste der vier Königsstädte

Hier scheint die Zeit stillzustehen. Die pittoreske Altstadt gehört seit 1981 zum Weltkulturerbe der UNESCO. In ihrem engen Gewirr kleiner, schmaler Gassen, die an manchen Stellen kaum einen Meter breit sind, leben die Menschen noch wie vor Jahrhunderten. Ein Bummel durch die Medina ist wie eine Zeitreise in eine tausendjährige Geschichte. In verschiedenen Bereichen werden Lederwaren, Holzarbeiten, Metallgegenstände und Keramik angeboten. Einige der Wahrzeichen der Stadt sind das Eingangstor zur Altstadt, das Bab Boujejoud, die prachtvolle Koranschule Madrasa Bou Inania, das Mausoleum Zaouiya Moulay Idris im "heiligen Bezirk" und der Königspalast, der etwas ausserhalb der Stadt liegt. Er kann zwar nicht besichtigt werden, doch das Palasttor ist so traumhaft schön, dass Sie es gesehen haben sollten.