1 . Tag Maun Nach Ihrer Ankunft in Maun werden Sie von einer Vertretung von Travel Adventures Botswana erwartet und zu Ihrem Fahrzeug gebracht. Sie erhalten Instruktionen zum Mietwagen und eine ausführliche Dokumentation zu Ihrer Reise. Anschliessend erfolgt der Einkauf der Lebensmittel und Getränke für die nächsten Tage. Wir empfehlen Ihnen zudem am 4x4 Training teilzunehmen, um auf die Strassenkonditionen in Botswana vorbereitet zu sein. Camping Maun.

2-3 . Tag Moremi Game Reserve Nach dem Frühstück fahren Sie 4-6 Stunden durch eine abwechslungsreiche Gegend ins Moremi Wildschutzgebiet. Dieses faszinierende Ökosystem ist eine Mischung aus Grasland, Wäldern, Lagunen und gilt als eine der reichsten Tier- und Pflanzenwelt in Afrika. Zwei Nächte verbringen Sie in dieser Wildnis. Unternehmen Sie Pirschfahrten am frühen Morgen und späten Nachmittag und nutzen Sie die Mittagszeit zum Relaxen. Camping Moremi.

4-5 . Tag Khwai Heute reisen Sie weiter in die Khwai Region. Die Fahrt dauert 4-5 Stunden, abhängig von der Tierbeobachtung unterwegs. Am Khwai Fluss halten sich neben seltenen Antilopenarten auch grosse Elefanten- und Büffelherden auf. Die grossen Räuber wie Leopard, Gepard und Löwe werden ebenfalls regelmässig gesichtet. Camping Khwai.

6-7 . Tag Savute Nach dem Frühstück fahren Sie über sandige und lehmige Pisten 4-6 Stunden nördlich in die Savute Region, welche zum Chobe Nationalpark gehört. Das Savute Gebiet ist eine perfekte Region um Wildkatzen wie Löwen zu beobachten. Mit etwas Glück haben Sie sogar die Möglichkeit die seltenen Wildhunde zu sehen. Ein weiterer Höhepunkt ist der Savute Kanal, welcher nun teilweise wieder Wasser führt und der Region eine abwechslungsreiche Vegetation schenkt. In Savute findet man auch die rätselhaften Zeichnungen der San Buschmänner. Camping Savute.

8-9 . Tag Chobe Nationalpark Sobald Sie Ihre Campingausrüstung verladen haben, geht die Abenteuerreise für ca. 5-6 Stunden weiter zu Ihrem nächsten Etappenziel, dem Chobe Nationalpark. Die Region ist für seine grossen Elefantenherden bekannt. Sie können die Dickhäuter im Wasser und an Land beobachten. Camping Chobe.

10-11 . Tag Kasane Unternehmen Sie eine letzte Pirschfahrt in dieser tierreichen Region. Anschliessend fahren Sie weiter nach Victoria Falls. Besuchen Sie die weltberühmten Viktoria Fälle. Camping Victoria Falls.

12 . Tag Nata Ihre Tour führt weiter in den Süden. Am Morgen haben Sie Zeit für die nächsten Tagen einzukaufen und zu tanken. Anschliessend fahren Sie ca. 4 Stunden in Richtung Süden nach Nata. Camping Nata

13 . Tag Makgadikgadi Pans Heute fahren Sie in den östlichen Teil der Pfannen, nach Gweta. Unternehmen Sie eine Tour mit den Quad Bikes und machen Sie sich auf die Suche nach der Erdmännchen- Kolonie. Camping Planet Baobab

14 . Tag Khumaga / Boteti Fluss Ihre letzte Etappe führt Sie weiter nach Süden zum Boteti Fluss, der hier die westliche Grenze zum Makgadikgadi Nationalpark bildet. Der Fluss verbindet die üppige, grüne Wasserwildnis des Okavango Deltas mit dem trockenen Ödland der Makgadikgadi-Salzpfannen. Geniessen Sie die Tierwelt entlang des Flusses und bestaunen Sie am Abend am Lagerfeuer das letzte Mal den intensiven und funkelnden Sternenhimmel Afrikas. Camping Khumaga.

15 . Tag Maun Die Reise nach Maun dauert ca. 2-3 Stunden. Rückgabe des Mietwagens oder individuelle Verlängerung.



Tipp vom Spezialisten

Profitieren Sie vom 4x4 Training in Maun:

Fahren in tiefem Sand/Schlamm

Fahren durch Wasser

Richtige Benutzung Gangschaltung

Umgang mit wilden Tieren

Reifen wechseln

Bergung aus Sand, Schlamm und Wasser

