Beschreibung

Einleitung Dieses herrliche Camp liegt direkt am Fluss, der durch die Xakanaxa Lagune fliesst und bietet seinen Gästen eine Oase der Ruhe.

Lage Okuti befindet sich am Maunachira Fluss, innerhalb des Moremi Wildreservates, welches für seinen Reichtum an wilden Tieren und Pflanzen bekannt ist.

Angebot Das Camp ist im Stil eines afrikanischen Dorfes gestaltet und die aussergewöhnliche Architektur des luxuriösen Camps passt sich perfekt der Umgebung an. Okuti verfügt über einen Speiseraum im Freien, von wo aus man einen überwältigenden Ausblick über die Xakanaxa Lagune hat, eine Boma und einen Pool. Angeboten werden Wildbeobachtungsfahrten im offenen Safarifahrzeug oder alternativ im Motorboot durch die offenen Wasserwege des Okavango Deltas (saisonal).