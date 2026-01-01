Okuti Camp
Moremi Game Reserve
Beschreibung
Einleitung
Dieses herrliche Camp liegt direkt am Fluss, der durch die Xakanaxa Lagune fliesst und bietet seinen Gästen eine Oase der Ruhe.
Lage
Okuti befindet sich am Maunachira Fluss, innerhalb des Moremi Wildreservates, welches für seinen Reichtum an wilden Tieren und Pflanzen bekannt ist.
Angebot
Das Camp ist im Stil eines afrikanischen Dorfes gestaltet und die aussergewöhnliche Architektur des luxuriösen Camps passt sich perfekt der Umgebung an. Okuti verfügt über einen Speiseraum im Freien, von wo aus man einen überwältigenden Ausblick über die Xakanaxa Lagune hat, eine Boma und einen Pool. Angeboten werden Wildbeobachtungsfahrten im offenen Safarifahrzeug oder alternativ im Motorboot durch die offenen Wasserwege des Okavango Deltas (saisonal).
Zimmer
Das Camp hat nur 7 Chalets, welche grossräumig angelegt und stilvoll eingerichtet sind. Die Chalets befinden sich auf einer erhöhten Plattform. Alle sind mit einem en-suite Badezimmer und einer Aussendusche ausgestattet, von der aus man einen atemberaubenden Blick auf die afrikanische Landschaft geniessen kann.
Preis auf Anfrage
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