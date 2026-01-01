Sanctuary Chief's Camp
Moremi Game Reserve
Beschreibung
Einleitung
Bekannt für das aussergewöhnliche Mass an Service und der optimalen Lage auf der tierreichen Chief’s Island wird diese exklusive Lodge immer wieder als eine der besten Unterkünfte Botswana’s bewertet.
Lage
Chief’s Camp liegt auf Chief’s Island in der exklusiven Mombo Konzession des Moremi Naturreservates. Das luxuriöse Camp ist ideal für eine aufregende Safari aufgrund der grossen Zahl von Tieren, die das ganze Jahr über auf Chief’s lsland leben. Die Insel wurde durch die saisonalen Fluten gebildet und bietet einen ausgezeichneten Lebensraum für Wildtiere und somit eine faszinierende Tierbeobachtung.
Angebot
Der ganze Hauptbereich wurde in einem «Safari Chic»-Style gestaltet und dekoriert. Die Bar lädt zu gemütlichen Stunden ein, wo sich die Gäste bei einem ausgezeichneten Glas Wein unterhalten können. Die Terrasse mit Pool ist ebenfalls ein beliebter Rückzugsort. Der Spa ermöglicht entspannende Stunden bei diversen Anwendungen. Das Essen wird, wenn immer das Wetter es erlaubt, in der Boma unter dem Sternenhimmel Afrikas serviert.
Auch steht ein Pizzaofen zur Verfügung, wo die Gäste ihre eigene Kreation backen können. Als Aktivitäten werden spannende Pirschfahrten angeboten, wo die Chance hoch ist Löwen, Leoparden, Hyänen und Nashörner in einer abwechslungsreichen Natur zu beobachten. Für ruhigere Momente stehen Mokorofahrten auf dem Programm (saisonal), wobei Sie die Natur- und Tierwelt in einer ruhigen Atmosphäre betrachten können. Der Flug mit dem Helikopter bietet den Gästen das Naturwunder Okavango Delta und die Tierwelt von einer anderen Perspekive zu betrachten (gegen Gebühr).
Zimmer
Die 10 Luxuszelte auf 141 m² bieten jeglichen Komfort. Jedes Zelt verfügt über einen privaten Essbereich, ein grosszügiges en-suite Badezimmer mit Innen- und Aussendusche sowie eine Badewanne mit Blick in den Busch. Die Lounge auf der privaten Terrasse lädt zum Entspannen ein und der kleine Plungepool bietet während den heissen Mittagsstunden eine Abkühlung mit wunderschönem Blick in die atemberaubende Natur.
Preis auf Anfrage
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