Der ganze Hauptbereich wurde in einem «Safari Chic»-Style gestaltet und dekoriert. Die Bar lädt zu gemütlichen Stunden ein, wo sich die Gäste bei einem ausgezeichneten Glas Wein unterhalten können. Die Terrasse mit Pool ist ebenfalls ein beliebter Rückzugsort. Der Spa ermöglicht entspannende Stunden bei diversen Anwendungen. Das Essen wird, wenn immer das Wetter es erlaubt, in der Boma unter dem Sternenhimmel Afrikas serviert.

Auch steht ein Pizzaofen zur Verfügung, wo die Gäste ihre eigene Kreation backen können. Als Aktivitäten werden spannende Pirschfahrten angeboten, wo die Chance hoch ist Löwen, Leoparden, Hyänen und Nashörner in einer abwechslungsreichen Natur zu beobachten. Für ruhigere Momente stehen Mokorofahrten auf dem Programm (saisonal), wobei Sie die Natur- und Tierwelt in einer ruhigen Atmosphäre betrachten können. Der Flug mit dem Helikopter bietet den Gästen das Naturwunder Okavango Delta und die Tierwelt von einer anderen Perspekive zu betrachten (gegen Gebühr).