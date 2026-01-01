Beschreibung

Lage Das solarbetriebene Camp liegt versteckt unter schattenspenden Bäumen, direkt am Ufer des Khwai Flusses. Es befindet sich in der Khwai- Konzession im Okavango-Delta und wird nur durch den Fluss vom berühmten Moremi Game Reserve getrennt.

Angebot Das Camp bietet einen schönen Pool, welcher für Abkühlung sorgt und bietet einen beeindruckenden Ausblick auf den Fluss und die unberührte Landschaft. Tagsüber werden Buschwanderungen, Tages- und Nachtpirschfahrten, und Mokorotouren (saisonal) angeboten.