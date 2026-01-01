Khwai Leadwood
Moremi Game Reserve
Beschreibung
Lage
Das solarbetriebene Camp liegt versteckt unter schattenspenden Bäumen, direkt am Ufer des Khwai Flusses. Es befindet sich in der Khwai- Konzession im Okavango-Delta und wird nur durch den Fluss vom berühmten Moremi Game Reserve getrennt.
Angebot
Das Camp bietet einen schönen Pool, welcher für Abkühlung sorgt und bietet einen beeindruckenden Ausblick auf den Fluss und die unberührte Landschaft. Tagsüber werden Buschwanderungen, Tages- und Nachtpirschfahrten, und Mokorotouren (saisonal) angeboten.
Zimmer
Die 6 elegant gestalteten Zeltsuiten sind liebevoll dekoriert und verfügen über ein Badezimmer mit Innen- und Aussendusche, eine private Terrasse sowie ein Kaffee-/Teekocher. Für Familien steht ein grosszügiges Familienzelt zur Verfügung.
Preis auf Anfrage
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