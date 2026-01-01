Alle Mahlzeiten werden im Hauptbereich der Lodge auf einer Veranda eingenommen. Von hier aus geniessen Sie einen malerischen Blick über den Chobe Fluss. Gleich daneben liegt ein hübscher Pool. Lassen Sie sich zudem im Spa verwöhnen. Es werden Pirschfahrten im Chobe Nationalpark und Touren in doppelstöckigen Safaribooten mit 360 Grad drehbaren Stühlen auf dem Chobe Fluss angeboten.