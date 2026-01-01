Sanctuary Chobe Chilwero Lodge
Chobe Nationalpark
Beschreibung
Lage
Die Lodge liegt angrenzend zum nördlichen Teil des Chobe Nationalparks und nur unweit von Kasane, dem östlichen Parkeingang entfernt.
Angebot
Alle Mahlzeiten werden im Hauptbereich der Lodge auf einer Veranda eingenommen. Von hier aus geniessen Sie einen malerischen Blick über den Chobe Fluss. Gleich daneben liegt ein hübscher Pool. Lassen Sie sich zudem im Spa verwöhnen. Es werden Pirschfahrten im Chobe Nationalpark und Touren in doppelstöckigen Safaribooten mit 360 Grad drehbaren Stühlen auf dem Chobe Fluss angeboten.
Zimmer
Die 15 Suiten verfügen über eine Innen- und Aussendusche, freistehende Badewanne sowie eine private Veranda mit Blick auf den Fluss. Der perfekte Platz, um den Tag bei einem kühlen Drink ausklingen zu lassen.
Preis auf Anfrage
Loading map...