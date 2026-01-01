Beschreibung

Lage Die Safari Lodge liegt im nördlichen Teil des Chobe Nationalparks innerhalb des Chobe Forest Reserve. Von Kasane aus erreichen Sie die Lodge per Strassentransfer in 45 Minuten.

Angebot Die Lodge verfügt über einen schönen Lounge-Bereich, einen Speiseraum sowie eine Bar. Auf dem schönen Sonnendeck gibt es einen Pool und eine Aussichtsplattform. Zu den Aktivitäten gehören, je nach Aufenthaltsdauer in der Lodge, Pirschfahrten, Buschwanderungen, Bootstouren, Mokorofahrten (saisonal) und der Besuch in einem lokalen Dorf.

Zimmer Die 8 luxuriösen Chalets, bieten alle eine herrliche Sicht auf den Fluss. Zu den Annehmlichkeiten gehört eine Aussendusche, ein Plungepool, eine Minibar, einen Kaffee-/Teekocher sowie eine Klimaanlage.