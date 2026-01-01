Beschreibung

Einleitung Direkt am Ufer des Chobe-Flusses gelegen, bietet diese Lodge ein unvergleichliches und vielfältiges Safari-Erlebnis, das die atemberaubende Tierwelt und die spektakuläre Landschaft der Region in den Mittelpunkt stellt.

Lage Die Chobe Game Lodge liegt im nördlichen Teil von Botswana und ist die einzige permanente Lodge innerhalb des Chobe Nationalparks. Dieser Nationalpark ist bekannt für seine grosse Elefantenpopulation und eine Vielzahl anderer Wildtiere. Der Flughafen Kasane ist ca. 10 km entfernt.

Angebot Das Abendessen wird auf der Terrasse oder in der Boma nahe des Chobe Flusses eingenommen. Zudem profitieren Sie von einer Lounge, einer Cocktail-Bar, einem Souvenirshop sowie einem Fitnessbereich. Ein Pool mit Wasserfall ist der ideale Ort, um sich eine Abkühlung zu gönnen. Nach einem ereignisreichen Tag bietet der Schönheitssalon die perfekte Entspannung. Am Morgen, Mittag und späten Nachmittag werden Pirschfahrten im Chobe Nationalpark sowie Flussfahrten auf dem Chobe Fluss angeboten. Die Lodge setzt auch auf ökologische Werte bei den Aktivitäten. So werden Elektroboote und Elektrofahrzeuge eingesetzt.

Zimmer Die 44 Zimmer bieten Komfort und Eleganz inmitten der afrikanischen Wildnis. Alle Zimmer sind klimatisiert und verfügen zusätzlich über Deckenventilatoren, um den Gästen maximalen Komfort zu bieten. Eine gut bestückte Minibar, ein Kaffee-/Teekocher sowie kostenloses WIFI steht in jedem Zimmer zur Verfügung.