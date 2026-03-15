1 . Tag Ankunft in San José Individuelle Anreise nach San José.

2 . Tag San José – Monteverde Nach dem Frühstück beginnt das Naturerlebnis mit einer Fahrt ins Nebelwaldparadies. Sie besuchen das berühmte Reservat von Monteverde, wo über gut begehbare Wanderwege eine 2–2 ½ stündige Wanderung geplant ist. Diese Region ist bekannt für das imposante Grün und die vielen Vogelarten.

3 . Tag Monteverde – Isla Ometepe Über den Panamerican Highway, der berühmten Strasse von Alaska bis Feuerland, führt die Fahrt heute nach Nicaragua. Bei Peñas Blancas überqueren Sie die Grenze. Von hier aus geht es weiter zum Nicaraguasee, dem grössten See ganz Mittelamerikas. In der Hafenstadt San Jorge steigen Sie ins Boot um. Die Bootsfahrt zur Vulkaninsel Isla Ometepe dauert in etwa eine Stunde. Am Abend haben Sie noch etwas Zeit, den schwarzen Sandstrand zu geniessen.

4 . Tag Isla Ometepe – Granada Am Vormittag besuchen Sie die sagenumwobene, grüne Lagune Charco Verde. Überhaupt ist die Isla Ometepe mit ihrer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt ein Naturwunder. Anschliessend kurzer Zwischenstopp im El Ceibo Museum. Zurück auf dem Festland geht es weiter nach Granada. Hier unternehmen Sie einen Rundgang durch die Kolonial-Stadt.

5 . Tag Granada – Isletas – Vulkan Masaya Am Morgen erkunden Sie das historische Zentrum von Granada. Am frühen Nachmittag fahren Sie dann zum Nicaraguasee und unternehmen eine gemütliche Bootsfahrt durch di tropischen Isletas. Nach Einbruch der Dunkelheit besuchen Sie den aktiven Vulkan Masaya und können dort in den «Mund des Teufels» schauen.

6 . Tag Granada – La Fortuna/Arenal Heute geht es entlang des Nicaraguasees zurück nach Costa Rica. Die Fahrt ist landschaftlich sehr reizvoll. Am späteren Nachmittag erreichen Sie Ihr Ziel La Fortuna. Nutzen Sie die Gelegenheit, um in einer der heissen Thermalquellen ein Bad zu nehmen.

7 . Tag Arenal Region Nach dem Frühstück unternehmen Sie eine Wanderung durch den Arenal Nationalpark. Später kommen Sie durch einen kleinen Wald bis zu einem beeindruckenden Lavafeld aus dem Jahr 1992. Im Anschluss wandern Sie über die zwischen den Bäumen gespannten und sicher begehbaren Hängebrücken. Abends stehen Ihnen die hoteleigenen Thermalquellen zur Verfügung.

8 . Tag La Fortuna – Tortuguero Heute fahren Sie über Puerto Viejo de Sarapiqui und Horquetas nach Guápiles. Hier geniessen Sie ein typisches Frühstück und fahren dann weiter in die Gegend von Caño Blanco. Hier werden grossflächig Bananen angebaut und Sie werden über Segen und Fluch der gelben Frucht interessante Details erfahren. Weiter geht es dann per Boot über Kanäle und Flussläufe nordwärts nach Tortuguero. Am Nachmittag können Sie entweder am Schwimmbad entspannen oder einen Ausflug ins Dorf unternehmen.

9 . Tag Tortuguero Sie erkunden am frühen Morgen in kleineren Booten die engen Kanäle des Nationalparks und halten nach Tieren Ausschau. Die Vegetation ist teilweise so dicht, dass Sie mit dem Boot wie durch einen Tunnel fahren. Krokodile, Affen, Faultiere, Leguane, Süsswasser- Schildkröten, schlafende Fledermäuse und zahlreiche Wasservögel können Sie mit etwas Glück entdecken, und auch die Flora überrascht mit einer kaum mehr zu überbietenden Vielfalt. Anschliessend unternehmen Sie eine Wanderung im Reservat. Am Nachmittag ist eine weitere Bootstour inbegriffen.

10 . Tag Tortuguero – Puerto Viejo de Limón Mit dem Boot geht die Reise weiter in den Süden nach La Pavona. Dort erwartet Sie der Bus für die Weiterreise nach Puerto Viejo de Limón an der Karibikküste

11 . Tag Puerto Viejo de Limón – Bocas del Toro Wanderung im Cahuita Nationalpark und anschliessend abenteuerlicher Grenzübertritt nach Panama in Sixaola. Fahrt zur Hafenstadt Almirante. Per Boot erreichen Sie die Insel Colón und Bocas del Toro. Der Abend steht Ihnen zur freien Verfügung. Geniessen Sie die entspannte, karibische Atmosphäre.

12 . Tag Bocas del Toro Heute unternehmen Sie einen Bootsausflug durch kleinere Meeresgassen und Mangrovenwälder, wo Sie Wasservögel beobachten können. Coral Key ist ein optimaler Platz um schnorcheln zu gehen. Nachmittags geht es zum Red Frog Strand, wo Sie Zeit zum Schwimmen oder zum Erkunden der Insel haben. Danach fahren Sie zurück zur Hauptinsel.

13 . Tag Bocas del Toro – Panama City Flug nach Panama City. Anschliessend unternehmen Sie eine Stadtrundfahrt und besuchen die Ruinen der alten Stadt Panama, den alten Stadtteil Panamas mit der Kathedrale und dem Nationaltheater und fahren dann nach Miraflores, um einen ersten Blick auf den Panama-Kanal zu werfen.

14 . Tag Panama-Kanal Morgens brechen Sie zu einem ganz besonderen Erlebnis auf, nämlich der teilweisen Durchquerung des geschichtsträchtigen Panama-Kanals. Sie durchfahren einen Teil dieses technischen Wunderwerks, passieren verschiedene Schleusen und erhalten interessante Informationen über die Geschichte des Kanals. Sie können den riesigen Frachtschiffen beim Manövrieren zuschauen und geniessen später das Mittagessen auf dem Schiff. Danach Rückkehr zum Hotel.

15 . Tag Panama City Individuelle Rückreise in die Schweiz.