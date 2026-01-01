1 . Tag Ankunft in Guatemala City Nach der Ankunft in Guatemala City folgt der Transfer zu Ihrem Hotel.

2 . Tag Chichicastenango – Atitlansee Frühmorgendliche Fahrt über reich bewirtschaftete Felder ins Hochland. In Chichicastenango besuchen wir den farbenprächtigen Indianermarkt (findet nur donnerstags und sonntags statt). Verschiedenfarbige Textilien, geschnitzte Holzmasken, Früchte, Gemüse und Fleisch – eine wirkliche Farbenpracht. In der Kirche Santo Tomás können wir die Verschmelzung von christlichem und Mayaglauben sehen. Weiterfahrt zum schönsten See der Welt (laut Humboldt), dem Lago de Atitlán. Übernachtung in Seenähe.

3 . Tag Atitlansee – Antigua Eine Bootsfahrt bringt uns zum Tzutuhildorf Santiago Atitlán. Auch hier erleben wir einen farbenfrohen Markt. In Santiago werden noch viele der alten Mayariten gepflegt, ganz deutlich sehen wir dies in der Kirche. Am Nachmittag bringt uns ein Boot zurück nach Panajachel. Weiterfahrt in das koloniale Kleinod Antigua, wo wir die folgenden 2 Nächte verbringen.

4 . Tag Antigua Die ehemalige Hauptstadt mit ihren unzähligen Ruinen wurde 1979 von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Sie besuchen das Kloster Capuchinas, die Kathedrale, die Kirchen San Francisco und la Merced, den Hauptplatz und Einiges mehr.

5 . Tag Antigua – Copán Auf einer abwechslungsreichen Fahrt erreichen Sie am frühen Nachmittag die Grenze zu Honduras. Es bleibt genügend Zeit für einen Spaziergang durchs malerisch Städtchen Copàn.

6 . Tag Copán Nach dem Frühstück besuchen wir den archäologischen Park von Copàn (UNESCO-Weltkulturerbe), auf dessen weitläufigem Gelände sich die beeindruckenden Ruinen und ein paar hundert Meter weiter die faszinierenden Grabstätten befinden. Eine der Besonderheiten von Copàn ist die berühmte und einzigartige Hieroglyphentreppe mit ihren mehr als 200 Symbolen, die eine bedeutende Rolle in der Geschichte spielt. Es handelt sich hier um die grösste in Stein gehauene Überlieferung der Maya-Kultur, die bis heute viele Besucher anzieht.

7 . Tag Copán – Azul Meambar Nationalpark Auf dem Weg zum abwechslungsreichen Nationalpark Azul Meambar besuchen wir den imposanten Wasserfall Pulhapanzak. Falls Zeit bleibt, spazieren wir durch eine Kaffeefarm am grössten Binnensee des Landes, bevor wir in unsere Lodge auf ca. 850 Meter Höhe fahren um dort wiederum zwei Nächte zu verbringen.

8 . Tag Azual Meambar Nationalpark Der ganze Tag steht für Entdeckungen im abwechslungsreichen Nationalpark zur Verfügung. Auf gut ausgebauten Pfaden unternehmen Sie, je nach Lust und Kondition, Wanderungen bis hinauf in die Nebelwaldzone. Es bieten sich atemberaubenden Ausblicke in die umliegenden, zum Teil unberührten Bergregenwälder und den naheliegenden Yojoasee.

9 . Tag Comayagua – Tegucigalpa – Danli Die heutige Etappe führt uns in den Süden des Landes. Unterwegs Besichtigung der im 16. Jahrhundert gegründeten Kolonial- und ehemaligen Hauptstadt Comayagua. Sehenswert ist auch die Kathedrale mit der vermutlich ältesten mechanischen Uhr aus dem Jahr 1100. Weiter geht es durch die Hauptstadt von Honduras, um noch vor dem Eindunkeln Danli für die letzte Übernachtung in Honduras zu erreichen.

10 . Tag Danli – Esteli Weiterfahrt zur im nördlichen Hochland Nicaraguas gelegenen Stadt Esteli, in deren Umgebung vor allem Tabak bestens gedeiht. Auf dem Weg dorthin machen Sie einen Abstecher zum erst 2004 von tschechischen Geologen entdeckten Somoto Canyon. Aufgrund einer seiner beeindruckenden Gesteinsformation und seiner landschaftlichen Schönheit wurde er zum Nationalpark erklärt. Übernachtung in Esteli.

11 . Tag Esteli – León Der Vulkancordillere los Maribios folgend, erreichen Sie um die Mittagszeit Leon, die ehemalige Hauptstadt Nicaraguas. Wir besichtigen die historische Altstadt mit dem UNESCO-Weltkulturerbe der Kathedrale Leon de los Cabelleros, dem wohl beeindruckendsten kolonialen Bauwerk Mittelamerikas.

12 . Tag León – Managua – Granada Nach dem Frühstück geht es entlang des Managua-Sees in der in die heutige Hauptstadt Managua, der Sie einen Besuch widmen. Anschliessend Weiterfahrt in die 1524 gegründete, grossartige Kolonialstadt Granada, wo wir zweimal übernachten.

13 . Tag Vulkan Masaya Granada bietet viel Sehenswertes aus Kolonialzeiten und gilt als eine der schönsten zentralamerikanischen Städte. Die gut erhaltene Architektur, die bunten Häuser und die charmanten Plätze ziehen Besucher in ihren Bann. Am Nachmittag führt die Fahrt zum Aussichtspunkt des Masaya Nationalparks. Dort erhalten Sie einen atemberaubenden Blick auf die Lagune von Apoyo, den Nicaragua- See und Granada. Die beeindruckende Landschaft wird von üppiger Vegetation und vulkanischen Hügeln umrahmt, was das Erlebnis noch unvergesslicher macht. Nutzen Sie die Gelegenheit, Fotos zu machen und die Schönheit dieser Region in vollen Zügen zu geniessen!

14 . Tag Granada – Managua Transfer zum internationalen Flughafen von Managua.