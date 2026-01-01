Höhepunkte Baja California ab San José del Cabo

(Nur bei Mietwagen-Reise: Übernahme des Mietwagens) Erkunden Sie die Stadt Cabo San Lucas. Auf einer Bootsfahrt haben Sie Gelegenheit, die Vielfalt des Meereslebens am Los Arcos zu studieren und sich am Strand im Wasser zu erfrischen. Weiterfahrt nach Todos Santos. Das Städtchen bietet dem interessierten Besucher eine Vielzahl von Geschäften, Restaurants und Galerien. Fahrt zum Hotel in La Paz.

Im Yachthafen von La Paz besteigen Sie Ihr Boot und erreichen in ca. 90 Minuten die unbewohnte Insel Espíritu Santo. La Paz ist eine gemütliche Stadt, die für ihre malerischen Sonnenuntergänge berühmt ist. Bummeln Sie entlang der Uferpromenade und besuchen Sie die Plaza mit der Kathedrale und deren rosafarbenen Glockentürmen.

La Paz – Loreto (356 km/5h 10)

Fahrt nach Loreto. Beim Rundgang durch das beschauliche Zentrum besuchen Sie die Mission und das angeschlossene Missionsmuseum. Hier haben Sie die Gelegenheit, in die faszinierende Geschichte der Region einzutauchen und mehr über die kulturellen Einflüsse zu erfahren, die diese Gegend geprägt haben. Nach dem Besuch der Mission haben Sie Zeit, durch die charmanten Gassen von Loreto zu schlendern, kleine Geschäfte zu erkunden oder in einem der gemütlichen Cafés eine Pause einzulegen.

Geniessen Sie die entspannte Atmosphäre des Ortes und lassen Sie sich von der Schönheit der umliegenden Landschaft verzaubern. Diese Reise nach Loreto wird Ihnen nicht nur unvergessliche Eindrücke bescheren, sondern auch Ihr Wissen über die reiche Geschichte dieser Region erweitern.