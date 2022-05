Costa Rica Mietwagenrundreisen

Unsere Spezialisten helfen Ihnen, Ihre Costa Rica Ferien so zu gestalten, dass Sie eines der aufregendsten Länder Zentralamerikas ganz individuell erleben. Das bedeutet, Sie können einen Mietwagen mieten und Costa Rica auf eigene Faust erobern! Der schmale Landstreifen zwischen Nord- und Südamerika ist bedingt durch das feuchtheisse, tropische Klima reich an einer üppigen Flora. Die Tierwelt mit 150 Amphibien und unglaublichen 15.000 verschiedenen Schmetterlingsarten ist eine schillernde Welt für sich. Majestätische Vulkane erheben sich über den Wipfeln der Urwälder und das alles geballt auf engstem Raum. Erspüren Sie den Zauber während Ihrer Costa Rica Rundreisen in Ihrem individuellen Tempo!