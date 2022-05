Tamarindo Reisen

Das hübsche Örtchen Tamarindo bietet Ihnen alles, was gelungene Badeferien ausmacht. Insbesondere wenn Sie während Ihres Aufenthaltes in Costa Rica aktiv sein möchten, sollte ein Abstecher nach Tamarindo in Ihrem Programm nicht fehlen! Denn an den wunderschönen Stränden von Tamarindo haben Sie die Möglichkeit, die verschiedensten Wassersportarten auszuüben. Egal, ob Sie gerne surfen oder doch lieber tauchen, in und um Tamarindo ist alles möglich. Verpassen Sie auch nicht, den grandiosen Wald Tamarindo National Wildlife Refuge zu besuchen, in dem viele Attraktionen auf Sie warten. Kontaktieren Sie noch heute unsere Spezialisten, um Tamarindo selbst kennenzulernen!