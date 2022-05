Costa Rica Badeferien

Für jeden Geschmack ist etwas dabei - Costa Ricas Badestrände

Die oftmals sehr gemütlichen und familiären Lodges in Costa Rica liegen meistens sehr idyllisch und sind eingebettet in eine tropische Vegetation. Costa Rica Rundreisen werden Sie zu vielen verschiedenen Stränden führen, die alle ihre Besonderheiten haben. So ist der von schwarzem Sand dominierte Sandstrand Playa Dominical bei Surfern sehr beliebt. Zum Baden sind hingegen viele Strände an der Karibik perfekt geeignet. Taucher zieht es unter anderem in den Meeresnationalpark Bahia Ballena, der nicht weit von der Costanera Sur entfernt liegt. Aufgrund einer solch riesigen Auswahl an spannenden Orten sind Costa Rica Strandferien sehr abwechslungsreich und empfehlenswert.