Beschreibung

Einleitung Das Hopkins Bay Resort in Belize bietet luxuriöse Strandunterkünfte mit geräumigen Villen und atemberaubendem Meerblick. Geniessen Sie Entspannung am Infinity-Pool, Speisen im Strandrestaurant und erkunden Sie die nahe gelegenen Maya-Ruinen und das Barriereriff von Belize.

Lage Das Hopkins Bay Resort liegt im Herzen von Belize entlang der faszinierenden Küste des Karibischen Meeres. Umgeben von üppiger tropischer Vegetation und der lebhaften Kultur des Dorfes Hopkins können sich die Gäste in die Schönheit und Ruhe dieses idyllischen Reiseziels eintauchen. Mit leichtem Zugang sowohl zu den üppigen Regenwäldern als auch zu den unberührten Stränden bietet das Hopkins Bay Resort die perfekte Balance zwischen Abenteuer und Entspannung für Reisende, die einen unvergesslichen Urlaub suchen.

Angebot Das Hopkins Bay Resort in Belize bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten, darunter ein Spa mit umfassendem Service, die Vermietung von Wassersportausrüstung und geführte Touren zu nahegelegenen Sehenswürdigkeiten. Die strandnahe Lage des Resorts ermöglicht einfachen Zugang zu Schnorchel-, Tauch- und Angelausflügen, während das hauseigene Restaurant köstliche lokale und internationale Küche serviert. Gäste können sich auch bei Yoga-Kursen entspannen oder die Concierge-Services des Resorts für persönliche Empfehlungen und Arrangements nutzen.

Zimmer Alle Zimmer sind gemütlich im Landhausstil mit Holzmöbeln ausgestattet. Sie verfügen über Klimaanlage, Deckenventilatoren, Minibar, Safe, Fernseher, Gratis-WLAN, Haartrockner, Wasserkocher für Tee und Kaffee und Bügeleisen/-brett. Die Beach Lofts liegen auf der zweiten Etage und bieten einen herrlichen Blick auf das Karibische Meer. Das Schlafzimmer ist mit einem Kingsize Bett ausgestattet. Die Beach Houses liegen in Strandnähe und sind ideal für Familien. Sie sind zusätzlich mit einem Schlafzimmer mit Queensize Bett ausgestattet und mit einer komplett eingerichteten Küche. Von der Terrasse aus haben Sie einen schönen Meerblick.