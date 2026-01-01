Blancaneaux Lodge
Mountain Pine Ridge
Beschreibung
Einleitung
Die einzigartige Luxuslodge gehört dem bekannten Regisseur Francis Ford Coppola, der hier in einem kleinen Naturparadies seinen ersten Hoteltraum verwirklicht hat.
Lage
Die Blancaneaux Lodge befindet sich im Herzen des Mountain Pine Ridge Forest Reserve in Belize. Diese unberührte Lage bietet eine faszinierende Mischung aus dichten Regenwäldern, rauschenden Wasserfällen und ruhigen Flussufern. Die Nähe der Lodge zu antiken Maya-Ruinen wie Caracol und Xunantunich macht sie zu einem kulturellen Schatz. Für abenteuerlustige Geister ist die Erkundung der mystischen Höhle Actun Tunichil Muknal ein Muss. Mit ihrer atemberaubenden natürlichen Schönheit ist die Blancaneaux Lodge der ideale Ausgangspunkt für die Wunder der Wildnis von Belize.
Angebot
Im Hauptgebäude befinden sich Rezeption, Bar und das Restaurant mit italienischen und belizeanischen Spezialitäten. Der Wein stammt vom Rebbau des Besitzers. Am Fluss befinden sich ein beheiztes Jacuzzi, ein kleines Natur-Spa sowie ein schönes Schwimmbad.
Zimmer
Die total 20 Cabañas und Villen liegen allesamt in Coppolas privatem Reservat und haben entweder wunderschöne Gartensicht oder Blick auf den Privassion Creek. Sie sind im typischen Palapastil gebaut, verfügen über Palmendächer und hohe Wände, die meist ab halber Höhe offen und mit Mückennetzen versehen sind. Zur Grundausstattung gehören Deckenventilator, Gratis-WLAN, Safe sowie Badezimmer mit handgefertigten Keramikkacheln. Die empfehlenswerten Riverfront Cabañas haben eine Rundum-Terrasse mit Blick auf den Fluss.
Preis auf Anfrage
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