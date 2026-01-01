Wild West auf Schiene & Strasse ab San Francisco
Wild West auf Schiene & Strasse ab San Francisco
ab CHF 3260.– / pro Person
ab San Francisco bis Chicago
Highlights:
- Eindrückliche Bahnfahrt durch die abwechslungsreiche Landschaft
- Die majestätischen Rocky Mountais
- Wildwest-Flair & Badlands
- Metropolen zwischen Pazifik & Lake Michigan
17 Tage / 16 Nächte
Reiseprogramm
1-3. Tag San Francisco
Individuelle Anreise nach San Francisco. Die Stadt begeistert mit ihrer spektakulären Lage, den steilen Strassen und weltberühmten Wahrzeichen. Zu den Höhepunkten gehören Fisherman’s Wharf mit Pier 39, eine Fahrt mit den historischen Cable Cars, Chinatown und die kurvenreiche Lombard Street. Ein besonderes Erlebnis ist der Besuch von Alcatraz, bevor es weiter zur imposanten Golden Gate Bridge und in den weitläufigen Golden Gate Park mit seinen Gärten und Museen geht. 3 Nächte im Beacon Grand Hotel o.ä.
4. Tag Reise im «California Zephyr»
Am frühen Morgen geht es mit dem Bus vom Stadtzentrum nach Everyville auf der andere Seite der Bucht. Dort erwartet Sie der Amtrak Zug «California Zephyr» für den ersten Abschnitt der Reise. Während der Zug die Sierra Nevada, die weiten Landschaften Nevadas und Utahs sowie die imposanten Rocky Mountains durchquert, eröffnen sich immer wieder spektakuläre Ausblicke. Die rund 2438 Meilen lange Strecke zählt zu den landschaftlich eindrucksvollsten Bahnreisen der USA und führt durch abwechslungsreiche Landschaften mit Bergen, Wüsten und tiefen Flusstälern. 1 Nacht im Zug in einer Roomette.
5-6. Tag Denver
Nach der eindrucksvollen Fahrt mit dem California Zephyr erreichen Sie Denver, die «Mile High City» am Fuss der Rocky Mountains. Die Stadt verbindet urbanes Flair mit Outdoor-Abenteuern. In der Innenstadt laden die 16th Street Mall und das historische LoDo-Viertel mit Restaurants, Bars und Brauereien zum Bummeln und Verweilen ein. Kulturfans entdecken im Denver Art Museum oder im History Colorado Center spannende Ausstellungen. 2 Nächte im The Rally Hotel o.ä.
7. Tag Estes Park (ca. 150 km)
Sie wechseln von der Schiene auf die Strasse. Mit dem Mietwagen führt die Route zunächst zum Red Rocks Park & Amphitheater, bevor es weiter in Richtung Rocky Mountains geht. Über Boulder und Lyons erreichen Sie Estes Park. Der Ort liegt direkt am Eingang zum Nationalpark und ist ein idealer Ausgangspunkt für die Erkundung der beeindruckenden Bergwelt mit schroffen Gipfeln, alpinen Seen und weitläufigen Wäldern. Mit etwas Glück lassen sich entlang der Strassen und Wanderwege auch Elche beobachten. 1 Nacht im Estes Park Resort o.ä.
8. Tag Casper (ca. 425 km)
Nordwärts aus den Rocky Mountains hinaus geht es weiter in die weiten Landschaften Wyomings. Über Fort Collins, einer hübschen, lebendigen Universitätsstadt geht es durch die offenen Prärien des amerikanischen Westens weiter nach Casper am North Platte River. Unterwegs vermitteln historische Orte und weite Landschaften einen ersten Eindruck vom ursprünglichen Wyoming. In Casper lohnt ein Besuch des National Historic Trails Interpretive Center, das die Geschichte der grossen Pionierrouten Oregon, California und Mormon Trail anschaulich vermittelt. 1 Nacht im Courtyard by Marriott o.ä.
9-11. Tag Rapid City (ca. 405 km)
Ein Höhepunkt der heutigen Etappe ist der Custer State Park in den Black Hills. Auf der Wildlife Loop Road lassen sich mit etwas Glück Bisons, Hirsche und Präriehunde beobachten, während die spektakuläre Needles Highway durch dichte Wälder und vorbei an bizarren Granitformationen führt. Anschliessend geht es weiter nach Rapid City. Die lebendige Stadt verbindet Western-Flair mit Restaurants, Galerien und eine historische Innenstadt und ist zudem der ideale Ausgangspunkt für die Erkundung der umliegenden Sehenswürdigkeiten wie Mount Rushmore und des eindrückliche Badlands Nationalpark.
Der Badlands National Park beeindruckt mit einer bizarren Landschaft aus zerklüfteten Felsformationen, tiefen Canyons und farbenreichen Gesteinsschichten, die sich eindrucksvoll aus der weiten Prärie erheben. Entlang der Badlands Loop Road eröffnen zahlreiche Aussichtspunkte spektakuläre Blicke auf die einzigartige Landschaft. 3 Nächte im Hyatt Place Rapid City o.ä.
12. Tag Cheyenne (ca. 470 km)
Sie folgen den Prärien South Dakotas und Wyomings südwärts. Über Hot Springs und Lusk geht es weiter nach Cheyenne, der Hauptstadt Wyomings. Die Stadt ist eng mit der Geschichte des amerikanischen Westens verbunden und begeistert mit Western-Flair, historischen Gebäuden und der berühmten Cheyenne Frontier Days, einem der grössten Rodeo- und Westernfeste der USA. In der historischen Innenswtadt laden die «Cheyenne Depot Plaza», kleine Geschäfte und Restaurants zu einem Spaziergang ein. 1 Nacht im Little America Hotel o.ä.
13. Tag Denver (ca. 160 km) / Weiterfahrt mit dem «California Zephyr»
Von Cheyenne führt die letzte Etappe der Mietwagenreise zurück Denver. In der «Mile High City» bleibt Zeit für einen letzten Spaziergang durch Downtown, bevor Sie am Abend wieder an Bord des «California Zephyr» gehen. Über Nacht geht die Reise ostwärts Richtung Chicago. Während die Landschaft der Rocky Mountains langsam hinter Ihnen liegt, ziehen im Verlauf der Fahrt die weiten Ebenen des amerikanischen Westens vorbei. 1 Nacht im Zug in einer Roomette.
14-16. Tag Chicago
Am Nachmittag erreichen Sie Chicago, die pulsierende Metropole am Lake Michigan. Die Stadt begeistert mit ihrer beeindruckenden Skyline, weltberühmter Architektur und einer lebendigen Kulturszene. Entdecken Sie den Millennium Park mit der berühmten «Cloud Gate», schlendern Sie entlang der Magnificent Mile und geniessen Sie den Blick auf die Skyline bei einer Architektur-Bootstour auf dem Chicago River. Auch das Art Institute of Chicago, der Navy Pier und die lebendigen Viertel rund um River North und Wicker Park laden zur Erkundung ein. 3 Nächte im Canopy by Hilton Chicago Central Loop o.ä.
17. Tag Rück- oder Weiterreise
Rundreise per Zug und Auto 17 Tage ab San Francisco bis Chicago oder umgekehrt
- 14 Nächte in Mittelklassehotels
- 2 Nächte im Zug in einer Roomette
- Frühstück, Mittag- und Abendessen während der Zugsfahrt inkl. einem alkoholfreien Getränk
- Wasser, Kaffee und Tee während der Fahrt
- Ausführliche Reisedokumentation
- Aufpreis Bedroom auf den Zugsfahrten ab CHF 700 pro Person
- Transfers
- Nicht erwähnte Mahlzeiten und Getränke
- Aktivitäten
- Nationalparkgebühren
- Allfällige Resort Fees
- San Francisco: Alcatraz
- San Francisco: Hop-on-Hop-off Bus
- Denver: Geführte Stadtrundfahrt
- Denver: CityPass
- Chicago: CityPass
- Chicago: Architektur-Bootsfahrt
- Chicago: Hop-on-Hop-off Bus
- Die Reise kann individuell Ihren Wünschen angepasst werden.
- Buchen Sie keinen Flug oder andere zeitsensitive Leistungen am Tag der Ankunft am Reiseziel. Güterzüge haben Vorfahrt vor den Passagierzügen. Deshalb kann es auf den Langstrecken-Verbindungen teilweise zu grösseren Verspätungen kommen.
Preise
17 Tage / 16 Nächte ab CHF 3260.– / pro Person