Ein Höhepunkt der heutigen Etappe ist der Custer State Park in den Black Hills. Auf der Wildlife Loop Road lassen sich mit etwas Glück Bisons, Hirsche und Präriehunde beobachten, während die spektakuläre Needles Highway durch dichte Wälder und vorbei an bizarren Granitformationen führt. Anschliessend geht es weiter nach Rapid City. Die lebendige Stadt verbindet Western-Flair mit Restaurants, Galerien und eine historische Innenstadt und ist zudem der ideale Ausgangspunkt für die Erkundung der umliegenden Sehenswürdigkeiten wie Mount Rushmore und des eindrückliche Badlands Nationalpark.

Der Badlands National Park beeindruckt mit einer bizarren Landschaft aus zerklüfteten Felsformationen, tiefen Canyons und farbenreichen Gesteinsschichten, die sich eindrucksvoll aus der weiten Prärie erheben. Entlang der Badlands Loop Road eröffnen zahlreiche Aussichtspunkte spektakuläre Blicke auf die einzigartige Landschaft. 3 Nächte im Hyatt Place Rapid City o.ä.