Florida Rundreisen

Geniessen Sie Sonne, Strand und Meer sowie die einzigartige Mischung aus karibischem Flair, südamerikanischer Lebenslust und dem amerikanischen «way of life» auf einer geführten Rundreise durch den Sunshine State Florida. Sogar im tiefsten Winter geniesst man auf den weitgehend trockenen Florida Keys frühlingshafte Temperaturen. Für Rundreisen eignen sich besonders die Monate September bis November und März bis Mai. Südlich von Orlando wird Florida seinem Ruf als sonnenverwöhnter Bundesstaat gerecht. Lehnen Sie sich im Bus zurück und erfahren Sie von unseren ortskundigen deutschsprachigen Reiseleitern Interessantes über Land und Leute. Erleben Sie das spezielle Flair von Miami Beach und fahren Sie über zahlreiche Brücken via Highway 1 nach Key West. Entdecken Sie den Ort auf einer Trolley-Rundfahrt oder geniessen Sie den Sonnenuntergang an Bord des Fury Katamarans Key West. Ein Abstecher ins Freizeit- und Vergnügungsparadies Orlando darf dabei ebenso wenig fehlen wie ein Ausflug in den Everglades Nationalpark (UNESCO Weltnaturerbe). Alligatoren, Kormorane, Bären und freilebende Flamingos sind nur einige der hier beheimatet Tiere. Flora und Fauna der Everglades sind einzigartig und können bei ganz unterschiedlichen Erkundungstouren entdeckt werden. Unsere USA Spezialisten kennen sich aus und werden Ihre Florida Rundreise zum unvergesslichen Erlebnis machen. Profitieren Sie von einer persönlichen Beratung.